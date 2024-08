Jak uzyskać świadczenie Dobry Start?

W ramach programu Dobry Start rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

Do kiedy można składać wnioski o wyprawkę szkolną?

Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał już 3,6 mln świadczeń na wyprawki szkolne w ramach programu Dobry Start. Do tej pory wypłacono na ten cel ponad 1 mld zł. Przygotowywane są kolejne wypłaty - poinformował Żebrowski.

Rzecznik ZUS przypomniał, że wnioski można składać do końca listopada. Po tym terminie będzie to możliwe tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności.

ZUS ułatwia składanie wniosków: Aplikacja mZUS

Wnioski można złożyć za pomocą aplikacji mZUS, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Rodzice, którzy nie mają konta na PUE ZUS, wniosek o świadczenie mogą złożyć przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

W ubiegłym roku ZUS wypłacił 1 mld 38 mln zł wyprawki szkolnej dla prawie 4,6 mln dzieci.