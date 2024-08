Idzienowe do przedsiębiorców. Ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do dziewięciu pracowników,z początkiem listopada będą mogli składać wnioski o zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne za wybrany miesiąc. To rozwiązanie ma odciążyćmałe firmy i umożliwić im lepsze zarządzanie finansami.

Wakacje składkowe. O co w tym chodzi?

Jakich składek dotyczą wakacje składkowe

Jak złożyć wniosek o wakacje składkowe Co przynosi nowe rozwiązanie?W tym rokuprzedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji składkowych tylko za grudzień. Z początkiemlistopadaZakład UbezpieczeńSpołecznych będzie przyjmować wnioski po nowemu. Wakacje składkowe. O co w tym chodzi? Wedle nowych przepisów ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do dziewięciu pracowników,będą mogli składać wnioski o zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne za wybrany miesiąc. Z ulgi można będzie skorzystać niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego. Nie ma znaczenia czy ktoś rozlicza się za pomocą PIT, ryczałtu czykarty podatkowej Reklama - Gdy przedsiębiorca złoży wniosek, może uzyskać zwolnienie z opłacenia składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne- emerytalne, rentowe i wypadkowe -własne dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – wyjaśnia Anna Szaniawska, rzeczniczka małopolskiego oddziału ZUS. -W czasie wakacji składkowych przedsiębiorca będzie musiał opłacić składkę zdrowotną –dodaje Szaniawska. Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje przedsiębiorcę. Składki za miesiąc, na który przedsiębiorca uzyska zwolnienie, zostaną opłacone z budżetu państwa. Jakich składek dotyczą wakacje składkowe Wakacje składkowe dotyczą tylko składek na ubezpieczenia społeczne samego przedsiębiorcy Nie może on uzyskać zwolnienia ze składek, które opłaca za pracowników, współpracowników i zleceniobiorców – podkreśla rzeczniczka – zaznacza, że ulga stanowi pomoc de minimis, dlatego we wniosku przedsiębiorca będzie podawał informacje, na temat innych form pomocy publicznej, z których korzystał. Jak złożyć wniosek o wakacje składkowe Wnioski o zwolnienie ze składek z będą przyjmowane elektronicznie od pierwszego dnia listopada na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS – wyłącznie z konta płatnika. O zwolnienie z opłacania składek mogą ubiegać się również wspólnicy spółek cywilnych. Ważne jest, by wniosek złożyli ze swojego konta płatnika na PUE/eZUS, a nie z konta spółki, której są wspólnikami. Wnioski ZUS będzie rozpatrywać automatycznie, a wszelkie informacje w tej sprawie udostępni na koncie płatnika na PUE/eZUS. Informację o tym, że na PUE/eZUS jest nowa wiadomość na ten temat, ZUS wyśle dodatkowo na e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie PUE/eZUS.