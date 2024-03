Konrad Piasecki z TVN 24 nieoficjalnie dotarł do wniosku o Trybunał Konstytucyjny dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Jak przekazał dziennikarz, jest"osiem głównych zarzutów o różnej sile oddziaływania".

To są i zarzuty o to, co się działo wewnątrz instytucji, że prezes NBP nie dopuszcza członków Rady Polityki Pieniężnej i części członków zarządu NBP do informacji. Są też zarzuty o skup obligacji w roku 2020 roku, ale są też zarzuty dotyczące premii dla Adama Glapińskiego. Jest bardzo różny ciężar gatunkowy tych zarzutów - mówił Piasecki.

Wniosek o TS dla Glapińskiego. "Litania zarzutów jest imponująca"

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek w programie "Rozmowy Piaseckiego" potwierdził, że "litania zarzutów wobec pana prezesa Glapińskiego naprawdę jest imponująca".

Jak dodał, Glapiński nie kierował NBP w sposób obiektywny, ale był "na usługach Prawa i Sprawiedliwości".

Szef KPRM o wniosku o TS dla Glapińskiego

Przypomnijmy, że w środę szef KPRM Jan Grabiec informował o tym, że wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu jest właściwie gotowy do złożenia w każdej chwili.

We wtorek z kolei złożenie wniosku o postawienie Glapińskiego przed TS zapowiedział premier Donald Tusk.