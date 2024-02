W Europie rośnie rynek wynajmu taboru kolejowego, głównie lokomotyw wielosystemowych, które mogą się poruszać po kilku krajach kontynentu (w poszczególnych państwach UE dostępny w sieci trakcyjnej prąd ma często inne napięcie). Według szacunków w Polsce ok. 20 proc. pojazdów kolejowych to składy wynajmowane. Dla przewoźników jest to często wygodniejsze, bo nie muszą ponosić dużych kosztów zakupu lokomotyw czy wagonów.

Najwięksi gracze na rynku leasingu kolejowego to Akiem czy Railpool. W Polsce koniunkturę mocno wykorzystuje zaś firma Cargounit z Wrocławia, która pod względem wielkości stała się piątym graczem w Unii Europejskiej. Spółka posiada ponad 220 lokomotyw na wynajem. Wykorzystywane są zarówno w transporcie towarowym, jak i pasażerskim, w tym w pociągach Berlin–Warszawa Express, obsługiwanych wspólnie przez PKP Intercity i Deutsche Bahn.

