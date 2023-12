Jak poinformował portal dziennika "Bild", zagrożeni karą są działacze klimatyczni "Ostatniego Pokolenia". Chodzi o loty, które nie odbyły się na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Aktywiści przecinali zewnętrzne ogrodzenia lotnisk i dostawali się na płyty postojowe, po czym przyklejali się blisko pasów kołowania, blokując tym samym ruch lotniczy.

Niemal 120 lotów zostało zablokowanych

13 lipca bieżącego roku na lotnisku w Hamburgu blokada dotknęła 57 lotów Lufthansa Group (Lufthansa, Eurowings, Swiss) i 8 500 pasażerów. Dotychczasowe szkody to 400 tysięcy euro. Z ustaleń "Bilda" wynika, że wezwania do zapłaty zostały wysłane do dziesięciu osób.

Na lotnisku w Duesseldorfie, również 13 lipca 2023 roku aktywiści uniemożliwili 24 loty z udziałem 3 tysięcy pasażerów. Dotychczasowe szkody oszacowano na 220 tysięcy euro.

Na lotnisku BER (Berlin-Brandenburg), w listopadzie 2022 roku blokada dotknęła 35 lotów i 5 tysięcy pasażerów. Sześć osób otrzymało już wezwania do zapłaty na łączną kwotę 120 tysięcy euro.