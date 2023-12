Konto Mieszkaniowe to atrakcyjny produkt przeznaczony do regularnego oszczędzania dla klientów, którzy swoją pierwszą nieruchomość chcą zakupić dopiero za jakiś czas. Dzięki niemu oszczędzający mogą skorzystać z atrakcyjnego oprocentowania oraz dodatkowej premii mieszkaniowej.

– Wprowadzenie możliwości założenia Konta Mieszkaniowego online to kolejny krok w rozwoju zdalnego modelu dystrybucji oferty i obsługi klienta. W dzisiejszym zabieganym świecie znalezienie chwili czasu, aby odwiedzić oddział, może się okazać nie lada wyzwaniem. W związku z tym jako pierwsi na rynku wychodzimy naprzeciw klientom, którzy wolą bankować online, dając im dostęp do jeszcze szerszej oferty poprzez udostępnienie otwierania Konta Mieszkaniowego w bankowości mobilnej PeoPay oraz internetowej Pekao – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych.

Aby założyć konto zdalnie, wystarczy zalogować się do swojej bankowości Pekao24, wybrać zakładkę Oferty i wnioski, spośród produktów zaznaczyć ikonkę Konta, wyszukać Konto Mieszkaniowe i wypełnić wniosek. W aplikacji PeoPay należy znaleźć na ekranie głównym sekcję Dla Ciebie, wybrać zakładkę Oferta, zaznaczyć ikonkę Konta, a następnie wybrać Konto Mieszkaniowe i wypełnić wniosek.

Konto Mieszkaniowe mogą założyć osoby, które w dniu zawarcia umowy prowadzenia rachunku mają co najmniej 13 lat i nie ukończyły 45 lat oraz nie są właścicielami mieszkania lub domu (wyjątki przewidziano dla rodzin z dziećmi). Może być ono prowadzone maksymalnie przez 10 lat. Klient, który założy ten produkt, musi regularnie, co miesiąc, odkładać na nim kwoty mieszczące się w przedziale od 500 do 2 tys. zł. Bank będzie comiesięcznie dopisywał do salda odsetki brutto bez naliczania i pobierania podatku dochodowego.

Wszyscy klienci, którzy otworzą Konto Mieszkaniowe do 8 stycznia 2024 r., zostaną objęci promocją powitalną i zyskają oprocentowanie 5,5 proc. w skali roku od całości zgromadzonych środków przez okres 183 dni (6 miesięcy), licząc od daty otwarcia Konta Mieszkaniowego.

Dodatkowym bonusem dla klientów, dostępnym na Koncie Mieszkaniowym, jest naliczana za każdy rok oszczędzania premia mieszkaniowa, wypłacana z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wskaźnik premii mieszkaniowej przyjmowany do przeliczeń w każdym kolejnym roku jest zależny od wysokości inflacji lub wzrostu uśrednionej ceny metra kwadratowego mieszkania w ubiegłym roku – jest wybierana wyższa wartość. Takie rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie środków klienta zgromadzonych na Koncie Mieszkaniowym przed utratą wartości w dłuższym terminie.

Z Konta Mieszkaniowego można skorzystać również, jeśli w jednym posiadanym niewielkim lokalu mieszka się z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci. Limit wynosi: do 50 mkw. w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci, do 75 mkw. – z trojgiem, do 90 mkw. – z czworgiem, dla rodzin z pięciorgiem i większą liczbą dzieci nie ma ograniczeń.

Konto Mieszkaniowe jest elementem programu Pierwsze Mieszkanie, który od 1 lipca 2023 r. pozwala również skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2 proc., czyli systemu dopłat do kredytu hipotecznego na zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym. Na Koncie Mieszkaniowym klient może oszczędzać właśnie na ten cel.

Szczegóły dotyczące oferty Konta Mieszkaniowego w Banku Pekao S.A. można znaleźć na stronie pekao.com.pl oraz w oddziale.

