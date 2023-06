Rozwijając swoją działalność poza granicami kraju, firma zdobywa także nowe, bardzo cenne doświadczenia, poszerza kontakty biznesowe i rozkłada ryzyko.

Analitycy szacują, że polskie firmy zwiększą eksport o około 22,2 proc. w 2023 roku.

Kraje, do których najwięcej eksportujemy to: Niemcy, Czechy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Szwecja, Rosja (dane za II kwartał 2022r. wskazują, że polski eksport do Rosji spadł rok do roku o 60 proc), USA i Słowacja. Najwięcej eksportujemy maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego (udział 37,1 proc.), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (18,3 proc.) oraz różnych wyrobów przemysłowych (17,7 proc.). Na czwartej pozycji jest żywność i zwierzęta żywe (10,4 proc.).

Wiele firm utknęło na rodzimym rynku i przez to nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że przedsiębiorcy nie powinni lekceważyćeksportu , którego podstawową korzyścią jest dostęp do większego rynku zbytu – firma może sprzedawać swoje towary lub usługi większej liczbie odbiorców, a co za tym idzie, zwiększyć swój przychód.

Co jest przeszkodą?

Wielu przedsiębiorców unika myślenia o możliwej globalnej konkurencji i uważa, że ​​powinni najpierw opracować innowacyjne produkty lub stworzyć dominujące marki. Jednak międzynarodowy sukces wielu małych firm dowodzi, że to założenie jest błędne. Nawet bez imponującego technologicznego know-how, znanych marek czy wdrożonych innowacji można odnieść sukces na rynkach zagranicznych – wykorzystując inną wiedzę.

Bez wątpienia sensowne prowadzenie biznesu na rynkach zagranicznych wymaga wiedzy i informacji. Jednym z kluczowych czynników skutecznego wejścia na rynki zagraniczne jest jak najlepsze przygotowanie się do tego procesu.

Dlatego projekt Łódzkie dla Biznesu wspierany przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, jest tak wyjątkowy w skali kraju.

Projekt Łódzkie dla Biznesu oferuje Audyty Eksportowedla firm pozwalające nabyć wiedzę z zakresu przygotowania firmy do działalności eksportowej. Ta ogromna dawka wiedzy, z tematyki handlu zagranicznego i podstawowych zagadnień związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem efektywnej działalności za granicą sprawia, że firmy potrafią opracować strategię swojej internacjonalizacji.

Jak działają audyty eksportowe?

1.Szkolenia on-line z zakresu:

- weryfikacji gotowości firmy do podjęcia działalności eksportowej

- określenia indywidualnych celów eksportowych

- wyboru rynku docelowego

- znajomości i funkcjonalności dostępnych narzędzi wspomagających rozpoczęcie działalności eksportowej (np. aplikacji on-line zawierającej m.in. funkcjonalność analizy rynku pod kątem lokalizacji, planu działań, typu Market Finder lub rozwiązań równoważnych)

- doboru działań koniecznych do podjęcia działalności eksportowej i dostosowania do wymogów danego rynku

- wskazania i wykorzystania przewagi konkurencyjnej

- optymalizacji dystrybucji produktu/usługi

- zastosowania właściwej polityki cenowej

- sporządzania analizy finansowej przedsiębiorstwa pod względem kosztów eksportowych;

2. Porady eksperckie z zakresu:

- oceny potencjału eksportowego (z uwzględnieniem analizy metodą PEST)

- strategii wyszukiwania partnerów zagranicznych, nawiązywania relacji, techniki negocjacji

- przewagi konkurencyjnej – analizy i modelowania

- doboru narzędzi promocyjnych w eksporcie

- prawidłowego zawierania transakcji eksportowych

- umów handlowych w handlu międzynarodowym

- warunków wejścia na wybrane rynki zagraniczne

- sporządzania skutecznej oferty eksportowej

3. Pilotaż,który jest opracowaniem eksperckim uproszczonej strategii internacjonalizacji dla przedsiębiorstw w nim uczestniczących.

Nabyte umiejętności podczas audytów, przydają się podczas wyjazdów i misji gospodarczych na targi międzynarodowe, na które firmy jadą jako wystawcyw ramach dofinansowania de minimis, co wielokrotnie kończy się współpracą gospodarczą. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pokrywa koszty związane z organizacją tych wydarzeń.

Więcej informacji na temat oferty dla przedsiębiorców na stronie www https://biznes.lodzkie.pl/oraz FB „Łódzkie dla biznesu”