Jastrzębska Spółka Węglowa to jedna z największych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatrudniająca prawie 31 tys. pracowników. Produkowany przez nią węgiel koksowy wpisano na unijną listę surowców krytycznych. Nie bez powodu: ma strategiczne znaczenie dla gospodarki Unii Europejskiej, gdyż jest kluczowym surowcem w produkcji stali.

Reklama

Odpowiedzialni społecznie

Jako firma mająca globalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu JSW ma też świadomość, jaka spoczywa na niej odpowiedzialność za otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Podejmowane przez nią inicjatywy społeczne koncentrują się w dużej mierze na społecznościach lokalnych, którym JSW stara się zrekompensować niedogodności związane z sąsiedztwem branży wydobywczej.

Reklama

Firma realizuje zarówno długoterminowe autorskie programy społeczne, jak i działania charytatywne, a także jest mecenasem sportu. Stara się wspomagać ciekawe, innowacyjne i skuteczne rozwiązania w obszarze edukacji, zdrowia, ekologii, kultury i sportu oraz pomagać najbardziej potrzebujących w regionie. Realizowane są projekty zorientowane na potrzeby i oczekiwania konkretnej społeczności, działania proekologiczne, kampanie społeczne czy też programy dla pracowników, promujące np. aktywny tryb życia lub wolontariat. Grupa JSW angażuje się także w propagowanie sportu i uczciwej, etycznej rywalizacji wśród dzieci, młodzieży i lokalnych społeczności.

Mecenas sportu

Działalność sponsoringowa została uznana za obszar, który jest fundamentem, na którym JSW opiera wizerunek marki. Osiągające sukcesy kluby sportowe wzmacniają pozytywny wizerunek firmy i umożliwiają dotarcie z przekazem do istotnych środowisk. Ponadto firma zyskuje uznanie i sympatię opinii publicznej oraz buduje pozytywne relacje z interesariuszami. Sport w działalności sponsoringowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA odgrywa bardzo ważną rolę. Z jednej strony, jako największy pracodawca w regionie, największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej i polska firma, JSW czuje się odpowiedzialna za wspieranie dyscyplin, które pozytywnie oddziałują na mieszkańców regionów, gdzie JSW prowadzi działalność, z drugiej strony ma świadomość, jak potrzebne jest promowanie sportu oraz zdrowego i aktywnego stylu życia. Łącząc te dwa podejścia, JSW od lat stawia na dyscypliny, które najlepiej oddają charakter firmy oraz wzbudzają pozytywne emocje wśród kibiców: siatkówka (KS Jastrzębski Węgiel), hokej (JKH GKS Jastrzębie), piłka nożna (GKS Jastrzębie oraz GKS 74 Pniówek) czy piłka ręczna (Miejskie Towarzystwo Sportowe „Żory”).

Reklama

Największy beneficjent budżetu sponsoringowego, KS Jastrzębski Węgiel, w maju 2023 r. zdobył mistrzostwo Polski, a także wicemistrzostwo w Lidze Mistrzów Europy. Sukcesy te są szczególnie istotne z uwagi na poziom PlusLigi, który jest jednym z najwyższych na świecie.

KS Jastrzębski Węgiel to także doskonały przykład łączenia sportu profesjonalnego ze szkoleniem dzieci i młodzieży. Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A. oraz prowadzona przez Klub Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla kładą znaczący nacisk na edukację, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim. Szkolenie dzieci i młodzieży jest podstawą do budowania sportu zawodowego na szczeblu zarówno klubowym, jak i reprezentacji kraju. Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla jest trampoliną do PlusLigi. Pierwszym adeptem Akademii Talentów, który przebił się do pierwszego zespołu Jastrzębskiego Węgla, był Jakub Popiwczak. W najwyższej klasie rozgrywkowej zadebiutował w wieku 16 lat, a dziś jest podstawowym libero seniorskiej drużyny i reprezentantem kraju. Jego drogą poszli kolejno: Konrad Formela, Radosław Gil, Marcin Ernastowicz, Karol Gdowski, Jakub Turski oraz Patryk Czyrniański. W pierwszym zespole Jastrzębskiego Węgla zadebiutował także Wojciech Szwed. Wychowankami są również: Bartosz Kwolek, Patryk Niemiec, Bartosz Makoś, Bartłomiej Zawalski, którzy reprezentują inne zespoły PlusLigi.

Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla stała się jednym z najlepszych ośrodków szkolących młodzież w kraju. W sezonie 2021/2022 zawodnicy Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla zdobyli: brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików, wicemistrzostwo Polski juniorów młodszych, mistrzostwo Polski juniorów, mistrzostwo Śląska młodzików, wicemistrzostwo Śląska młodzików, mistrzostwo Śląska juniorów młodszych, mistrzostwo Śląska juniorów oraz brązowy medal Mistrzostw Śląska Juniorów.

JKH GKS Jastrzębie to klub jednoznacznie pozytywnie kojarzony nie tylko w środowisku hokejowym, czego dowodem jest powierzenie trenerowi tego klubu misji prowadzenia reprezentacji Polski. W sezonie 2021/2022 drużyna zdobyła brązowy medal Polskiej Hokej Ligi oraz Superpuchar Polski, pokonując tym samym najlepsze drużyny w kraju. Był to jeden z najlepszych sezonów w historii jastrzębskiego hokeja. JKH GKS Jastrzębie awansował po raz pierwszy do Hokejowej Ligi Mistrzów 2021/2022 i reprezentował JSW jako partnera strategicznego w rozgrywkach międzynarodowych, zdobywając w fazie grupowej aż 7 pkt (najwięcej z dotychczas zdobywanych przez polskie drużyny hokejowe).

JKH GKS Jastrzębie ma także bogate zaplecze szkoleniowe dla dzieci i młodzieży. W tym celu powstała Akademia Jastrzębskiego Klubu Hokejowego. Dzieje szkolenia hokejowego sięgają lat 50. XX w. Przez lata jastrzębski hokej słynął z pracy z młodzieżą, czego efektem są kolejne zastępy wychowanków zasilające nie tylko kadrę pierwszego zespołu, lecz także reprezentację Polski. Młodzież skupiona wokół JKH GKS Jastrzębie w ostatnich kilkunastu latach zdobywa medale mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych oraz uczestniczy we wszystkich prestiżowych turniejach.

Od września 2021 r. powstał SMS dla młodych hokeistów. W roku szkolnym 2022/2023 pojawiła się kolejna I klasa liceum ogólnokształcącego, a ponadto klub doprowadził do powstania IV klasy szkoły podstawowej o profilu hokej na lodzie.

_____________________________________________________________________________

Czy wiesz, że JSW to:

Jeden z największych pracodawców w kraju

Zatrudnia ok. 31 tys. osób w grupie kapitałowej

Ważny partner biznesowy

2658 dostawców materiałów i usług współpracowało z JSW w 2022 r., 60 proc. to dostawcy lokalni

Wiarygodny podatnik

90 mln zł wyniosły wpłaty do lokalnych budżetów z tytułu podatków i opłat w 2022 r.

Wsparcie JSW

21,8 mln zł na sport zawodowy i amatorski

2,3 mln zł na służbę zdrowia

1,06 mln zł na kulturę

6,5 mln zł na realizację 251 przedsięwzięć lokalnych wspartych przez Fundację JSW

Projekty CSR dla dzieci