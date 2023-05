Klienci Banku Pekao S.A. mogą skorzystać z Eko Pożyczki, bez prowizji i z roczną rzeczywistą stopą oprocentowania wynoszącą tylko 13,83 proc. Taka oferta obowiązuje do 31 maja 2023 r.

Eko Pożyczka jest dostępna w kwocie od 5000 zł do nawet 100 000 zł. Można ją przeznaczyć na instalacje odnawialnych źródeł energii (w tym fotowoltaiki), kotłów centralnego ogrzewania, pomp ciepła, okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu i dachu albo do sfinansowania nabycia samochodu osobowego z napędem elektrycznym lub hybrydowym, roweru elektrycznego czy motocykla i skutera z napędem elektrycznym. Pieniądze można również wydatkować na przydomowe oczyszczalnie bio, wentylacje z odzyskiem ciepła, domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych, a także systemy odzysku wody deszczowej.

W ramach oferty można dobrać także dodatkowe środki na inny dowolny cel w wysokości do 25 proc. kwoty przeznaczonej na cele ekologiczne.

Eko Pożyczka jest dostępna online, bez wychodzenia z domu. Wniosek można złożyć w serwisie internetowym Pekao24, aplikacji PeoPay lub przez infolinię. Po pozytywnej decyzji kredytowej dokumenty kredytowe można zaakceptować w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay – bez konieczności drukowania dokumentów papierowych. Taka oszczędność papieru to kolejny sposób na proekologiczny styl życia i ochronę środowiska.

– Nasza propozycja Eko Pożyczki to korzystne rozwiązanie nie tylko dla klientów, lecz także dla środowiska – mówi Piotr Gołąb, dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego Bank Pekao S.A. – W Banku Pekao dążymy do promowania zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego podejścia do ochrony przyrody. Dzięki ofercie klienci mogą zainwestować w nowoczesne technologie, które zmniejszają zużycie energii i redukują koszty w domowym budżecie. Duży wybór możliwych celów kredytowania, atrakcyjna cena w połączeniu z indywidualnie dostosowanym do potrzeb i możliwości klienta okresem spłaty (nawet 120 miesięcy) pozwolą spłacać inwestycję lub zakup w niskich miesięcznych ratach, bez nadmiernego obciążania domowego budżetu – dodaje Piotr Gołąb.

Dla pożyczek od 5000 zł do 14 999 zł okres spłaty wynosi od 1 roku do 8 lat, a dla pożyczek od 15 000 zł do 100 000 zł –do 10 lat.

Więcej o Eko Pożyczce można przeczytać na stroniewww.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki.html

Aby skorzystać z Eko Pożyczki, nie trzeba nawet mieć konta w Banku Pekao S.A. – pieniądze zostaną przelane na wskazany rachunek.

