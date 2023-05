O wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów od początku 2024 r. pytany był w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Jak mówił, to koszt od 1 mld do 2 mld zł.

Dopytywany, czy ta kwota jest wystarczająca, rzecznik oznajmił: - Nikt nie powiedział, że wszystkie leki, nikt nie użył takiego określenia, że wszystkie. To jest rząd wielkości - zależnie od szerokości tej listy leków - dodatkowo od 1 mld zł do 2 mld zł - wyjaśnił. Jak dodał, "jest określona lista najważniejszych leków".

Zapowiedział, że rozszerzenie listy leków będzie konsultowane ze środowiskiem medycznym.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla seniorów po ukończeniu 65. roku zapowiedział podczas konwencji programowej "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński.

Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie, oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji, ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia - mówił prezes PiS podczas konwencji.

"Pracujemy nad listą"

Od września 2016 roku obowiązuje program 75+, bezpłatne leki przysługują seniorom, którzy ukończyli 75 lat; są wymienione w wykazie ministerstwa zdrowia.

Pytany o tę zapowiedź rzecznik PiS Rafał Bochenek wyjaśniał, że "zmienia się grupa docelowa i zakres leków również się zmieni, będzie poszerzony". W odpowiedzi n pytanie o to, dlaczego nie zapowiedziano zmiany grupy darmowych leków, tylko zmianę grupy docelowej, Bochenek odparł, że "będzie zmieniona grupa docelowa ponieważ to będzie dodatkowych 12 mln osób, które będą objęte naszymi programami, tak szacujemy w tym momencie. Chodzi tutaj o osoby w wieku senioralnym, czyli od 65 rok życia, jak i również dzieci i młodzież do 18 roku życia" - powiedział rzecznik PiS

Zaznaczył, że "będzie to najprawdopodobniej kilka tysięcy dodatkowych leków". - Pracujemy w tym momencie nad listą. Na pewno również to rozwiązanie będzie wdrożone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości - zapewnił rzecznik PiS.

Jak będzie już przygotowana lista leków wówczas będziemy mogli się do tego odnosić. Natomiast niewykluczone, że na tej liście znajdą się antybiotyki, wszystkie antybiotyki dla dzieci do 18 roku życia - przekazał rzecznik PiS. Mówił, że "prace w tym zakresie trwają w rządzie". - Myślę, że minister zdrowia Adam Niedzielski będzie prezentował szczegóły - podkreślił Bochenek.