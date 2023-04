Folia bąbelkowa została wynaleziona w 1957 roku przez dwóch inżynierów, Alfreda Fielding i Marca Chavannes, którzy w zamyśle chcieli w ten sposób stworzyć nowy rodzaj tapety pokojowej. Pomysł dość oryginalny, na miarę szalonych naukowców z książek sci-fi, jednak efekty zdecydowanie przerosły początkowe oczekiwania.

Skleili oni dwie warstwy kurtyn prysznicowych, pozostawiając pomiędzy nimi uwiezione pęcherzyki powietrza. Nie wiadomo, jakie wrażenie estetyczne wywarł nowy materiał jako tapeta - prawdopodobnie zostało ono przyćmione przez zaskoczenie jej znakomitymi właściwościami ochronnymi.

Mimo, że wynalazek oferował świetne właściwości ochronne, brakowało czegoś, co w pełni by je wykorzystywało - towaru na tyle specyficznego i masowego, który pozwoliłby ją spopularyzować. Raczej nie było to "wyczucie czasu", jednak akurat wtedy firma IBM zaczęła produkować komputery. Folia bąbelkowa pod nazwą "Air Cap" idealnie wpisała się w wymagania tego typu komponentów. Była wodoodporna, pozwalała szczelnie zamknąć na czas transportu dowolny kształt towaru poprzez łatwe przycięcie i dozowanie warstwy ochronnej poprzez nawijanie kolejnych warstw. Folia bąbelkowa i elektronika stanowiły "perfect match" doskonale dobraną parę.

Gwałtowny rozwój przemysłu elektronicznego był jednym z głównych czynników popularyzacji folii bąbelkowej na świecie jako materiału opakowaniowego. Była lekka, mocna, tania w produkcji, wodoodporna, pyłoodporna, można ją było docinać do pożądanego wymiaru i łatwo nawijać kolejne warstwy, aby zwiększyć zakres ochrony. Żaden inny materiał nie nadawał się lepiej do zabezpieczenia elektroniki. IBM był pierwszą firmą, która zauważyła jej potencjał, dzięki czemu znacznie zredukowała koszty związane z uszkodzeniami swoich produktów podczas transportu.

Folia bąbelkowa do dziś przoduje jako materiał ochronny nie tylko elektroniki, ale i innych towarów. Zmieniły się jednak metody jej produkcji.

Największą zmianą było wprowadzenie automatyzacji produkcji, pozwalające na jej masowe wytwarzanie i dalsze obniżenie kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu powtarzalnej, wysokiej jakości.

Kolejną zmianą było wprowadzanie nowych materiałów, zachowując pierwotną ideę zatrzymywania między nimi pęcherzyków powietrza. Oprócz papieru wprowadzono do obrotu materiały biodegradowalne, gdy produkcja plastiku zaczęła być globalnym problemem uderzającym w środowisko naturalne.

Recykling folii bąbelkowej

Nie od razu folia bąbelkowa podlegała recyklingowi ani była wytwarzana z materiału z odzysku. Była to innowacja wprowadzona wraz z narastającą świadomością społeczną kosztów środowiskowych, jakie niesie ze sobą produkcja oparta o materiały wytwarzane na bazie ropy naftowej.

Głównym problemem napotkanym podczas procesu przetwarzania folii była jej podatność na wplątywanie się w maszynerię i nadal mniejszy koszt wytworzenia nowej folii, niż przetworzenie starej.

Jednak zalegająca w coraz większych ilościach na wysypiskach folia bąbelkowa podlegała erozji podczas której uwalniała szkodliwe dla wód gruntowych chemikalia, co spowodowało nasilenie żądań o jej skuteczny recykling.

Zdarza się jednak, że lokalne punkty odzyskiwania odpadów nadal nie przyjmują folii bąbelkowej. I tak w USA, największym producencie tego materiału, jedynie 2% folii bąbelkowej podlega recyklingowi.

Mimo, iż klasyfikowana jest jako odpady plastikowe, to nie może być grupowana z twardymi materiałami takimi jak butelki PET czy folie HDPE.

Rozwiązaniem jest stosowanie biodegradowalnych zamienników polietylenu, z którego produkowana jest folia pęcherzykowa oraz tam, gdzie jest to możliwe - innych materiałów osłonowych: kartonu, skropaku, wełny drzewnej.

Producenci foli bąbelkowej

Największym pozostaje firma założona w 1960 roku przez wynalazców folii bąbelkowej i zlokalizowana w USA Sealed Air Corporation. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 60 państw. Kolejnymi w kolejce na podium są takie firmy jak Pregis LLC, Storopack, oraz Shorr Packaging Corp.

Istnieje jednak mnóstwo mniejszych producentów oferujących folię bąbelkową i inne produkty z polietylenu na najwyższym poziomie jakości, zaspokajających potrzeby lokalnego rynku. W Polsce warto odnotować obecność pakujto.pl z województwa kujawsko-pomorskiego. Producent folii bąbelkowej z Bydgoszczy oferuje możliwość zakupu swoich wyrobów bezpośrednio poprzez swój sklep internetowy i cały czas poszerza ofertę, np. o opakowania spożywcze.