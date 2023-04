Branża transportowa — jak przeciwdziałać stratom w działalności biznesowej?

Jeśli szukasz stuprocentowo skutecznego sposobu na ochronę firmy przed kryzysem, niestety mamy dla Ciebie zła wiadomość – takie rozwiązanie nie istnieje. Z drugiej jednak strony można wdrożyć kilka działań, które zwiększą szanse na to, by Twoja działalność biznesowa przetrwała chude lata.

Dywersyfikacja prowadzonej działalności

Dywersyfikacja w biznesie transportowymjest jednym z rozwiązań, które chętnie stosują przedsiębiorcy, chcąc uchronić się przed kryzysem. Przez dywersyfikację rozumiemy tu takie działania, które pozwalają zróżnicować prowadzoną działalność. Oto przykłady dywersyfikacji w firmie zajmującej się transportem towarów:

zakup cystern do przewożenia alkoholu etylowego w firmie, która dotychczas zajmowała się transportem materiałów sypkich,

wejście na rynki zagraniczne w sytuacji, gdy firma działała wyłącznie w kraju,

wzbogacenie floty samochodów ciężarowych (TIR-y) o samochody dostawcze skrzyniowe.

Dzięki skutecznie wprowadzonej dywersyfikacji firma transportowa staje się mniej narażona na turbulencje gospodarcze. Przykładowo, jeśli w trakcie recesji dojdzie do załamania na rynku francuskim, przedsiębiorca wciąż jeszcze może osiągać zyski tytułem działalności w Polsce, Niemczech czy Czechach.

Outsourcing

Outsourcing to kolejny sposób na ochronę firmy przed kryzysem gospodarczym. Polega on na wydzieleniu niektórych procesów biznesowych (np. księgowości, kadr i płac czy usług serwisowych) poza samą firmę. Dzięki temu przedsiębiorca może zaoszczędzić:

czas – przykładowo, skorzystanie z usług biura rachunkowego oznacza brak konieczności zakupu komputera, oprogramowania księgowego czy mebli biurowych,

pieniądze – przedsiębiorca nie musi już angażować się w zarządzanie księgowością itp.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

Nowinki cyfrowe to podstawa, jeśli przedsiębiorca w firmie transportowej chce działać szybko i sprawnie. Dobrze sprawdzają się one w firmie TSL, czego przykładem są systemy do zarządzania flotą samochodową. Zapewniają one takie możliwości jak na przykład:

monitoring pojazdów GPS – dzięki temu przedsiębiorca jest w stanie lepiej zaplanować trasę dla swoich kierowców,

analiza średniego poziomu zużycia paliwa,

aplikacja mobilna do kontaktu z kierowcami, którzy są w trasie.

Liczne funkcjonalności sprawiają, że zakup takiego systemu to cenna inwestycja w rozwój firmy transportowej. Doskonałym przykładem jest tutaj system Webfleet od Webfleet Solutions, który oferuje szereg zaawansowanych aplikacji ułatwiających zarządzanie flotą pojazdów. Dzięki ich zastosowaniu można zoptymalizować szereg zadań w różnych obszarach działalności firmy transportowej, co przekłada się realnie na koszty prowadzenia firmy oraz na jej wyniki finansowe.