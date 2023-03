Konto Przekorzystne to flagowy produkt Banku Pekao S.A., który cieszy się popularnością zwłaszcza wśród młodych klientów.

Z danych tej instytucji finansowej za 2022 r. wynika, że bank pozyskał ponad 100 tys. nowych kont na selfie, czyli z weryfikacją tożsamości przy wykorzystaniu biometrii. To ponad dwa razy więcej niż w 2021 r. Więcej niż połowę, bo aż 54 proc., rachunków online zakładają osoby młode w wieku 18–26 lat, które chętnie korzystają z aplikacji mobilnych. Bank przygotował dla klientów do 26. roku życia dodatkowe korzyści – po pierwsze, korzystają bezwarunkowo bezpłatnie z Konta Przekorzystnego, karty i wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie. Po drugie – zyskują nagrody za założenie konta na selfie. Aby to zrobić, należy ściągnąć aplikację PeoPay na swoją komórkę.

Nowa promocja Banku Pekao przygotowana we współpracy z siecią Żabka może być dodatkową zachętą do założenia Konta Przekorzystnego.

– Promocją „Przekorzystnie z kartą Visa” rozpoczynamy współpracę z siecią sklepów Żabka. Chcemy być tam, gdzie są osoby młode, dla których innowacje i wygodne rozwiązania idą w parze, a takie są Żabka, Pekao S.A. oraz Visa. W ramach wspólnej akcji zwiększamy korzyści dla klientów, którzy otrzymują atrakcyjny benefit – nawet do 250 zł, w tym 50 zł na zakupy w sieci Żabka i 200 zł na Konto Przekorzystne – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A.

Promocja wystartowała 16 marca. Zgodnie z jej założeniami, spełniając określone warunki, klient może zyskać łącznie 250 zł, a pierwsze 24 tys. osób, które skorzystają z promocji, otrzyma bon na 50 zł na zakupy w sieci sklepów Żabka.

Aby przystąpić do akcji, należy założyć Konto Przekorzystne z kartą debetową Visa i podpisać umowę o bankowość elektroniczną Pekao24, w tym aplikację PeoPay, a następnie zalogować się do tych kanałów zdalnych.

Osoby, które chcą w pełni skorzystać z możliwości, jakie daje promocja, mogą zyskać kolejne 150 zł. Droga do tego nie jest trudna – w każdym z trzech miesięcy kalendarzowych następujących po tym, w którym zostało założone Konto Przekorzystne, należy wykonać co najmniej pięć transakcji bezgotówkowych kartą Visa. Kwota 50 zł wpłynie na rachunek co miesiąc, termin zależy od dnia przystąpienia do promocji.

Do promocji „Przekorzystnie z kartą Visa” można przystąpić do 15 maja 2023 r. Mogą wziąć w niej udział osoby, które w terminie od 1 stycznia 2021 do 15 marca 2023 r. nie były posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku Pekao SA.

Konto Przekorzystne można założyć na stronie internetowej https://www.pekao.com.pl/konto/. Dzięki aplikacji PeoPay można też je otworzyć na selfie (wykonując telefonem zdjęcia własnej twarzy w trakcie procesu rejestracji). Bez wychodzenia z domu klient wybierze wówczas również interesujące go usługi dodatkowe, w tym konto oszczędnościowe, walutowe, kartę debetową oraz jej wizerunek. Bank nie pobierze opłaty za obsługę karty do konta, wypłaty gotówki z bankomatów za granicą, a także za dwie wypłaty gotówki z obcych bankomatów w Polsce przy comiesięcznym zapewnieniu jednorazowego wpływu na rachunek w wysokości co najmniej 500 zł oraz dokonaniu w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. Do ukończenia 26. roku życia ww. usługi są bezwarunkowo darmowe.

Partner