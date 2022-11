Wstępem do dyskusji „Rola firm i banków w odbudowie Ukrainy” było wystąpienie Vladyslava Rashkovana, zastępcy dyrektora wykonawczego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (w przeszłości pracującego m.in. w Narodowym Banku Ukrainy). Zwrócił on uwagę na wielowymiarowość konfliktu na Ukrainie i podkreślił, że wojna to nie tylko aspekty militarne i humanitarne, lecz także kryzys związany z infrastrukturą, energetyką i logistyką. Najpilniejsze potrzeby Ukrainy to obecnie zakup mobilnych stacji energetycznych, ciepłowniczych i pomp sanitarnych. W jego ocenie odbudowa Ukrainy po wojnie będzie jednym z silników napędzających odbudowę europejskiego i światowego rynku po recesji gospodarczej. Na odbudowę Ukrainy po wojnie będzie potrzebnych około 349 mld dol., których z pewnością nie zagwarantuje tylko jedna instytucja finansowa, lecz będzie niezbędna współpraca w skali międzynarodowej.