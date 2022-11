Szef resortu sprawiedliwości mówił na konferencji zorganizowanej przed kopalnią Wujek w Katowicach, że Polska posiada "gigantyczne złoża węgla" i - jak dodał - nie musi kupować tego surowca. Musieliśmy kupować w tym roku tylko dlatego, że realizujemy nierozumną, ideologiczną politykę UE, która była tak naprawdę polityką realizującą porozumienie Putina i Moskwy z Berlinem. Chodzi o to, by zamienić węgiel na gaz - powiedział.

Według Ziobry brakuje węgla, ponieważ realizowana była polityka energetyczna rosyjsko-niemiecka pod szyldem ochrony klimatu oraz była realizowana głównie przez środowisko Platformy Obywatelskiej polityka likwidacji polskiego węgla i polskich kopalni. Musimy odrzucić tę politykę. To jest polityka, która prowadzi donikąd - dodał.

Ziobro chce rządowych inwestycji w węgiel

Ziobro zapowiedział, że jego partia będzie ubiegać się o odejście od pakietu klimatycznego Fit for 55 i zwrócenie się ku inwestowaniu w wydobycie węgla. Solidarna Polska będzie wnosić na Radzie Ministrów o to, by uruchomić inwestycje w te złoża węglowe, które na Śląsku dają realną szansę prowadzenia sensownej i opłacalnej działalności gospodarczej. Mogą nam dawać gwarancję bezpieczeństwa energetycznego i mogą rozwijać w przyszłości nowoczesną, przyjazną ekologicznie energetykę. Taką, która będzie dawać tańszy prąd i ciepło Polakom i taką, która będzie gwarantować większa konkurencyjność naszego przemysłu - mówił Ziobro.

Jego zdaniem należy odejść od - jak stwierdził - narzuconego nam kształtu pakietu klimatyczno-energetycznego.

autorzy: Mateusz Mikowski, Krzysztof Konopka