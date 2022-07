By lepiej zrozumieć ten wpływ, PSE co roku przygotowują raport , w którym całościowo opisują, jak działalność firmy wpływa na otoczenie w poszczególnych obszarach.

W przygotowanie danych do raportu angażowane są wszystkie jednostki firmy . Jednak zebranie informacji to tylko pierwszy etap – kluczowym elementem jest organizacja sesji dialogowej z przedstawicielami różnych grup interesariuszy. To okazja do oceny działań spółki i wskazania obszarów wymagających poprawy.

Od dwóch lat PSE mierzą również emisje dwutlenku węgla – jest to niezbędne, by ograniczyć wpływ działalności na zmiany klimatu. I systematycznie udaje się to robić – według metody location-based (obliczona na podstawie średniego wskaźnika emisji dla kraju) w 2020 r. emisje zmniejszyły się o 8 proc. rok do roku, a w porównaniu do 2017 r., gdy ślad węglowy PSE obliczono po raz pierwszy, aż o 19 proc.