Wielu korzystających z oświetlenia myśli o szybkiej modernizacji rozumianej jako wymiana starej żarówki lub oprawy oświetleniowej na nową. Już takie proste przejście na technologię LED pozwala zaoszczędzić ok. 50 proc. energii elektrycznej. W Signify oferujemy też inteligentny system sterowania oświetleniem, Interact, który sumarycznie pozwala oszczędzić nawet do 80 proc. energii elektrycznej. Dokonana przez Signify analiza potencjału modernizacji oświetlenia dla Polski w samych tylko trzech sektorach rynku: oświetlenie drogowe i uliczne, służba zdrowia oraz edukacja – pokazuje, że wymiana przestarzałego oświetlenia pomoże zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 3,13 TWh rocznie, co stanowi 2,5 mld zł oszczędności dla publicznych budżetów. Dodatkowo w ciągu roku pozwoli to uniknąć emisji 2,23 mln t CO2 co jest odpowiednikiem emisji, jakie może pochłonąć w ciągu roku 102 mln w pełni wyrośniętych drzew. Potencjał oszczędności i korzyści dla środowiska jest więc ogromny.