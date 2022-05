Bank Pekao SA wprowadza do swojej oferty usługę łatwego księgowania online oraz zarządzania finansami na platformie „Księgowość z Żubrem”. To rozwinięcie usług księgowych dla klientów biznesowych banku, w oparciu o współpracę z firmą CashDirector.

- Mamy okazję współpracować z jednym z największych banków w Polsce , posiadającym największą w kraju bazę klientów firmowych. Jest to dla nas wyróżnienie i szansa na dostarczenie jeszcze lepszej, dopasowanej do oczekiwań przedsiębiorców usługi zarządzania finansami firmy. Jestem przekonana, że klienci Banku Pekao docenią efekty naszej współpracy - mówi Patrycja Strzelecka, współwłaścicielka CashDirector.

Platforma „Księgowość z Żubrem” przeznaczona jest dla obecnych i potencjalnych klientów biznesowych Banku Pekao. Po aktywowaniu konta na stronie portal.ksiegowosczzubrem.pl klient otrzymuje dostęp do całej gamy funkcjonalności w pakietach księgowości samodzielnej lub w pakietach obsługi zewnętrznej przez wyspecjalizowane księgowe CashDirector. Wszystko w zależności od potrzeb oraz poziomu wiedzy i doświadczenia przedsiębiorcy. Przez pierwszych 30 dni klient otrzymuje za darmo dostęp do Pakietu Biznes, który pozwala na nielimitowane wystawianie faktur krajowych i zagranicznych oraz faktur cyklicznych, pilnowanie należności od kontrahentów, kontrolę kosztów i archiwum dokumentów, korzystanie z planera płatności na kolejne cztery tygodnie, korzystanie z modułu do samodzielnego prowadzenia księgowości (o ile nie zleciło się tego specjaliście CashDirector).

W drugiej połowie 2022 r. użytkownicy dawnego serwisu do fakturowania „Chmura Faktur” zostaną (po wyrażeniu odpowiedniej zgody) automatycznie przeniesieni do platformy „Księgowość z Żubrem”. Oznacza to zdecydowaną zmianę na plus, ponieważ nowa platforma oferuje dużo większy pakiet usług i funkcjonalności w porównaniu do poprzedniego serwisu.