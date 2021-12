Brazylijski fintech Nubank ruszył w 2013, a na jego czele stoi miliarder David Velez z majątkiem wycenianym na 5 miliardów dolarów. Spółka oferuje kredyty, pożyczki konta i ubezpieczenia. Błyskawicznie podbił brazylijski rynek tym, że oferował swoje usługi bez opłat - w przeciwieństwie do lokalnych tradycyjnych instytucji finansowych, a potem wszedł do innych państw Ameryki Łacińskiej. Dość powiedzieć, że kilkaset tysięcy Kolumbijczyków już zapisało się do korzystania z jego usług, oczekując na oficjalny start Nubanku w ich kraju. W ciągu ośmiu lat fintech zdobył zresztą 40 milionów klientów w obu Amerykach, a w firmę zainwestował ponad 500 milionów dolarów sam Warren Buffet.

Na razie wycenia się tę spółkę na 30 miliardów dolarów. Jednak po wejściu na giełdę, jego wartość może wzrosnąć aż do 50 miliardów dolarów, co uczyni go najbardziej wartościowym bankiem online na świecie. Dla porównania, największy konkurent Nubanku, szwedzka Klarna jest wyceniana na 45,6 miliarda dolarów.

Jak twierdzą eksperci, tak wysoka wycena, to dopiero początek - rynek Ameryki Łacińskiej wciąż ma niewykorzystany potencjał, a do tego Nubank szykuje się do światowej ekspansji - teraz planuje wejść na rynek indyjski i zainwestował w fintech Jupiter przynajmniej 45 milionów dolarów.

Jak zainwestować w debiut Nubanku?

W debiucie giełdowym w NYC mogą też uczestniczyć Polacy przez stronę freedom24.com, czyli przez sklep internetowy holdingu Freedom Finance Europę, będącej spółką zależną amerykańskiego holdingu, którego działalność reguluje surowa Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych. Spółka wyceniana jest na rynku na 4 miliardy dolarów i zatrudnia 2000 pracowników w 10 krajach. Z jej usług skorzystało już ponad 340 tyś. Klientów.

Sama inwestycja jest prosta - trzeba założyć konto w sklepie Freedom24 a następnie podać sumę, którą chcemy przeznaczyć na inwestycje (minimum 2 tyś. dolarów, przy akcjach kosztujących od 10 do 11 dolarów) - zapisy trwają do 8 grudnia.

Jak działa alokacja akcji?

Sklep ostrzega jednak, że, możemy otrzymać akcje za kwotę mniejszą, niż ta, za którą złożono zamówienie. Freedom24 przypomina bowiem, że ze względu na liczbę inwestorów, może zrealizować tylko część zlecenia brokerskiego. To całkowicie normalna sytuacja i zdarza się przy każdym debiucie giełdowym. Stopa alokacji, w zależności od IPO wynosi bowiem od 1 proc. Do 70 proc. Oczywiście pieniądze za akcje, które nie zostały zakupione, wracają na konta klientów.

Sklep przypomina, że alokacja zależy od oceny klienta. Na nią zaś wpływa liczba transakcji, płynność portfela papierów wartościowych, jak też to, czy w inne IPO kupujący inwestowali sumy podobnej wielkości.

To oznacza, że jeśli ktoś dopiero zaczyna interesować się kinem akcji podczas debiutów giełdowych może liczyć na mniejszą alokację niż doświadczony gracz z długim stażem.

Czym jest IPO?

IPO to „Pierwsza oferta publiczna”, czyli giełdowy debiut podczas którego akcje firmy trafiają głównie do inwestorów instytucjonalnych i - w mniejszej części - do indywidualnych graczy. Podczas tego procesu firma przestaje być własnością prywatną, a staje się ofertą publiczną.

IPO służy głównie zebraniu nowego kapitału czy zysków prywatnych udziałowców, którzy zainwestowali w firmę, zanim weszła na giełdę. Po debiucie, akcje danej spółki są dostępne na wolnym rynku na wybranym parkiecie.

Choć proces ma wiele plusów, to jego przygotowanie, którym zajmują się zwykle banki inwestycyjne (muszą one - m.in. - oszacować koszt akcji w ofercie publicznej), jest kosztowny - wejście na parkiet wymaga bowiem spełnienia wielu wymagań oraz opłacenia dodatkowych kosztów.

Detale oferty znaleźć można w prospekcie emisyjnym, którego sporządzeniem także zajmuje się bank inwestycyjny.