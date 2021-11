Firmy na całym świecie nie ustają w pogoni za innowacjami, które mogą pomóc im w zwiększeniu produktywności, efektywności i konkurencyjności na rynku. Z najnowszymi technologiami jak 5G czy SI to wszystko można osiągnąć. Sama sieć piątej generacji przyspiesza produkcję, a także zwiększa jej bezpieczeństwo i niezawodność. Przekonuje się o tym teraz firma Haier, która z pomocą Huawei i China Mobile wdrożyła szereg nowinek technicznych w siedmiu placówkach.

Inteligenta kontrola jakości

Wdrożone rozwiązania umożliwiają rozwój wysoce wydajnych i efektywnych systemów wizji maszynowej w środowisku przemysłowym. Jest to możliwe dzięki niskim opóźnieniom w przesyle danych między kamerami oraz implementacji modułów sztucznej inteligencji. Inteligentny system wizyjny jest dziś nieodzowny dla rozwoju automatyki w zakładzie przemysłowym oraz kontroli jakości. Pozwala on producentom zaoszczędzić koszty dzięki szybkiemu przeprowadzaniu kontroli jakości z ponad 99-procentową dokładnością. To wynik co najmniej o 10 proc. lepszy niż w przypadku brak tych możliwości. W porównaniu z kontrolą wykonywaną przez człowieka, wizja maszynowa jest znacznie bardziej precyzyjna i zmniejsza ryzyko błędów pomiarowych.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Cała trójka zaangażowanych w projekt firm opracowała również technologie zwiększające bezpieczeństwo zakładów oraz ich pracowników. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów nadzoru wideo, które posiadają jedynie funkcję nagrywania, mechanizmy kontrolne oparte na sztucznej inteligencji mają możliwość automatycznego włączenia alarmu w czasie rzeczywistym, jak tylko system wykryje jakiekolwiek anomalie na terenie fabryki. Technologia ta może również identyfikować osoby nieupoważnione, pracowników, którzy nie znajdują się tam, gdzie powinni oraz inne formy naruszenia bezpieczeństwa procesów. Ponadto, innowacyjne rozwiązania Huawei i China Mobile pomagają efektywnie zarządzać w spójny sposób dużą liczbą ludzi, maszyn i materiałów wykorzystywanych w procesach przemysłowych zakładów Haier.

Jutro fabryk przyszłości

W przyszłości wdrożone w zakładach Haier rozwiązania będą udoskonalane w celu implementacji cyfrowych bliźniaków. Digital twin jest wirtualną repliką, modelem matematycznym danego obiektu, produktu, procesu bądź systemów czy usługi, która funkcjonuje w świecie rzeczywistym. Technologia ta pozwala na prowadzenie predykcyjnych analiz o funkcjonowaniu fabryki i podejmowanie prewencyjnych działań, by utrzymać wszystko w porządku. Umożliwia również symulację zmian w procesie produkcyjnym przed ich wprowadzeniem. Wspomniane firmy badają również w jaki sposób środowisko 5G może wesprzeć efektywniejszą automatyzację pojazdów, wykorzystywanych w przewozie produktów w magazynach lub komponentów na terenie fabryk.

Firmy Huawei, China Mobile i Haier zapowiedziały już dalszą współpracę, a sam chiński producent planuje kolejne wdrożenia w 20 fabrykach do końca 2022 roku. Huawei zapowiedział przy tym, że pomoże producentowi we wdrożeniu rozwiązań 5G i przekształceniu około 100 zakładów produkcyjnych na całym świecie w ciągu pięciu lat. Haier, Huawei i China Mobile wspólnie planują wypromować wdrożone rozwiązania wśród innych producentów w Chinach i za granicą.