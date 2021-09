Inwestycja zostanie zlokalizowana ok. 23 km na północ od morskiej linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby. Na terenie ponad 130 km kw. powstanie infrastruktura złożona z prawie 100 turbin wiatrowych, których wysokość w zależności od wybranej ostatecznie technologii będzie liczyła ok. 270 metrów. Elektrownia o łącznej mocy do 1,2 GW zasili docelowo w czystą energię elektryczną nawet milion gospodarstw domowych w Polsce