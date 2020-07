Po długim czasie przymusowej kwarantanny w domach wszyscy marzą o spokojnych wakacjach oraz oderwaniu się od pracy i codzienności. – Chcemy pomóc zorganizować ten czas jak najlepiej – wyjaśnia Tomasz Molenda, dyrektor biura zarządzania segmentem klientów detalicznych w Banku Pekao SA.

Wygoda i oszczędność

Galeria Rabatów zapewnia klientom Banku Pekao SA zniżki za noclegi rezerwowane przez popularne platformy internetowe takie jak Booking.com, Interhome czy Sun&Snow. Oferta obejmuje też wynajem aut poprzez Rentalcars.com, Car-Rental.pl czy Europcar – tak by klienci mogli używać indywidualnego środka transportu, co w czasie pandemii przekłada się na większe bezpieczeństwo. Do końca wakacji, klienci banku będą mogli przy korzystaniu z tych usług zaoszczędzić nawet 15 proc.

– Wakacje z Bankiem Pekao mogą być nie tylko przyjemne, ale i tańsze. Rozwijamy program rabatowy tak, aby jak najlepiej odpowiadał na bieżące potrzeby naszych klientów – dodaje Tomasz Molenda.

Oferta jest skierowana do osób planujących swój wypoczynek zarówno w kraju, jak i za granicą. Dla tych drugich, bank proponuje dodatkowe udogodnienie w postaci niższych kursów przy płatnościach bezgotówkowych w obcej walucie. Każdy posiadacz karty rewolucyjnej do Konta Przekorzystnego może liczyć na przeliczenie transakcji po średnich kursach MasterCard, bez dodatkowych prowizji banku czy opłat za przewalutowanie. Dodatkowo, przez całą dobę można korzystać z wirtualnego kantoru w aplikacji PeoPay bądź Pekao24 umożliwiającego prowadzenie rachunku w 14 walutach.

Klienci Pekao nie płacą też za wypłaty gotówki z bankomatów za granicą. Na jeszcze więcej mogą liczyć najmłodsi – osoby do 26. roku życia mogą bezwarunkowo korzystać z kart rewolucyjnych bez opłat za prowadzenie i wypłacać środki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą bez prowizji banku.

Konto z premią

Pekao nie ogranicza się jedynie do promocji dla wczasowiczów. Równolegle świętuje sukces Konta Przekorzystnego – otwarcie w czerwcu milionowego rachunku. By jeszcze bardziej zachęcić nowych klientów, bank postanowił przekazać każdemu 250 zł premii i podwyższyć oprocentowanie na kontach oszczędnościowych. – Konto Przekorzystne to jeden z flagowych produktów naszego banku. Jego wprowadzenie na początku 2018 r. poprzedziliśmy wielomiesięcznymi analizami rynku i badaniami potrzeb klientów, aby jak najlepiej dostosować ofertę do ich oczekiwań. Coraz większa popularność rachunku świadczy o tym, że to się udało. Dziś, kiedy mamy już otwartych ponad milion Kont Przekorzystnych, możemy mówić o sukcesie naszej oferty. Tym bardziej, że taki wynik osiągnęliśmy w rekordowo krótkim czasie – nieco ponad dwóch lat od wprowadzenia rachunku do oferty – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor departamentu zarządzania ofertą i segmentami klientów w Banku Pekao SA.

Dotychczas największymi zaletami, docenianymi zarówno przez ekspertów, jak i coraz liczniejsze grono klientów była m.in. bezpłatna obsługa karty i wypłat z bankomatów czy proste otwarcie rachunku za pomocą selfie. Teraz oferta będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. 100 zł otrzyma każdy klient, który otworzy konto zdalnie – na selfie, dokonując weryfikacji za pomocą zdjęcia. Kolejne 100 zł to premia dla tych, którzy zarekomendują rachunek swoim bliskim zgodnie z programem Polecam Przekorzystne.

Kieszonkowe plus

Sumę 250 zł dopełni bonus przygotowany dla najmłodszych. Pekao zdecydowało się podarować 50 zł kieszonkowego na start każdemu dziecku w wieku 6–12 lat. Wystarczy jedynie założyć dziecku pakiet PeoPay Kids – Konto Przekorzystne dla młodych, rachunek oszczędnościowy Mój Skarb i aplikację mobilną PeoPay KIDS. Aplikacja jest w pełni bezpieczna, a wszystkie operacje – np. tworzenie wirtualnych skarbonek, wykonywanie przelewów czy płatności kartą – dzieją się pod kontrolą rodziców, ułatwiając im uczenie dziecka zarządzania własnymi pieniędzmi i oszczędzania.

Oprócz premii, nowi klienci otrzymają też wyższe oprocentowanie – 2 proc. na 4 miesiące w skali roku dla środków do poziomu 20 tys. zł. Wystarczy otworzyć bądź posiadać Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium. W przypadku Konta Oszczędnościowego Premium oprocentowanie wynosić będzie 1,5 proc. w skali roku przez 4 miesiące do 100 tys. zł. Oferta dotyczy również pakietu PeoPay KIDS i rachunku Mój Skarb, na których klienci mogą otrzymać 2 proc. w skali roku przez 4 miesiące do 3 tys. zł. Oferta jest dostępna do 30 września br.

Punkty ekstra

Zarówno obecni, jak i nowi klienci będą też mogli wziąć udział w programie MasterCard Bezcenne Chwile. Użytkownicy z Pekao mają większe szanse na otrzymanie nagród – punkty są naliczane od transakcji kartą płatniczą, kredytową, a także aplikacją mobilną. W efekcie zbierają je dwa, a nawet cztery razy szybciej niż inni. Dodatkowo mają szansę otrzymać nawet 3400 punktów na start – tysiąc za zapisanie się do programu, a kolejne 2,4 tys. za jedno logowanie do aplikacji PeoPay.

Już ta suma to równowartość 50 zł w formie m.in. vouchera na Allegro dostępnego wyłącznie dla klientów banku. Podobnie jak w przypadku Konta Przekorzystnego, promocja trwa do końca września.

