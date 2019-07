Tylko w ostatnich tygodniach żywioł dał o sobie znać ze zwielokrotnioną mocą – i to niemal w każdym województwie. I tak np. w Świętokrzyskim silny wiatr przewrócił ścianę o wymiarach 30 na 9 metrów nowo budowanej hali. Z kolei w Lubelskim jednego dnia gwałtowne burze i wichury uszkodziły dachy na 25 budynkach. Zalały też wiele piwnic i garaży oraz uszkodziły słupy linii energetycznej.

Gorzej było w 2017 roku, kiedy podczas nawałnicy wiatr uszkodził lub zerwał dachu z blisko 4 tys. budynków, a wypłaty odszkodowań oszacowano na 400 mln zł. Najgorzej w 2010 roku, kiedy w powodzi poszkodowanych zostało 24 tys. rodzin w 14 województwach. Bezpośrednie straty oszacowano wówczas na około 12,8 mld zł. To blisko 1 proc. PKB!

Takich ekstremalnych zjawisk pogodowych będzie nadal przybywać, co do tego naukowcy są zgodni. Z międzynarodowych raportów wynika, ze tylko w ciągu ostatniej dekady średnia roczna liczba katastrof naturalnych wzrosła do 556 (z 447), strat finansowych do 123 mld dol. (z 104 mld dol.), a ludzkich do 31,4 tys. ofiar śmiertelnych (z 26,9 tys.) w porównaniu ze średnią z ostatnich 30 lat.

„Według alternatywnych danych, w 2017 roku miało miejsce 335 katastrof naturalnych, z czego najczęściej były to burze lub sztormy (127) i powodzie (126)”.



Wiadomo też, że ekstremalne zjawiska będą coraz gwałtowniejsze (już teraz mamy ponad 20 dni w roku z temperaturę powyżej 35 st. C.). Wpływ na mieć będą przede wszystkim zmiany klimatu.



NOWOCZESNA OFERTA



Mimo tego, że z roku na rok wzrasta świadomość potencjalnych zagrożeń, to co do zasady nadal zakładamy, że te nie będą nas dotyczyć. Efekt: nie wszyscy decydują się na zakup ubezpieczenia domu lub mieszkania (zobacz tutaj). Nadal co piąty właściciel nieruchomości nie ma polisy mieszkaniowej, co pokazało tegoroczne badanie ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Grupa Europa.

- Nie możemy uniknąć efektów zmian klimatycznych. Coraz częściej będziemy mieli do czynienia ze skutkami niszczycielskich burz i nawałnic, huraganowymi wiatrami czy falami upałów, zwiększającymi ryzyko pożarów. Najlepszym zabezpieczeniem przed skutkami tych ekstremalnych zjawisk pogodowych jest ubezpieczenie domu lub mieszkania – mówi Monika Ziółkowska, ekspert Europy ds. ubezpieczeń nieruchomości.

Specjaliści nie mają wątpliwości: zakup ubezpieczenia domu lub mieszkania nie jest już kaprysem, ale stał się koniecznością. Czym kierować się przy wyborze najlepszej dla nas polisy?

Po pierwsze: zakres ochrony

Ubezpieczyć można mury, w tym też strychy, komórki, piwnice, suszarnie, garaże i inne, jak i wyposażenie nieruchomości, czyli meble i sprzęt AGD/RTV. Określić można także, czy dom lub mieszkanie będziemy chronić od zdarzeń losowych (pożar, huragan, zalanie, upadek drzewa itp.), pożaru czy np. katastrofy budowlanej i dewastacji.

Z badania Grupy Europa wynika, że 60 proc. ankietowanych (i ponad 70 proc. osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych) deklaruje, że ich ubezpieczenie najbardziej przyda się w przypadku zalania. Inne wskazywane rodzaje szkód to: pożar – 58 proc., kradzież z włamaniem – 47 proc., szkody spowodowane wichurami – 46 proc., przepięcia – 37 proc., powódź – 37 proc. oraz różnego rodzaju dewastacje – 31 proc.

Po drugie: suma ubezpieczenia

To inaczej górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. W praktyce chodzi o to, by możliwa była nie tylko naprawa zniszczeń, ale też – jeśli okaże się to konieczne – zakup nowego lokalu w podobnej okolicy. Dlatego tak ważne jest prawidłowe oszacowanie wartości ubezpieczanej nieruchomości.



- Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości majątku, który chcemy chronić. Jeśli będzie zbyt wysoka, bez potrzeby zapłacimy wygórowaną składkę, jeśli zbyt niska to odszkodowanie nie wystarczy na odbudowanie zniszczonego majątku – tłumaczy Monika Ziółkowska z Grupy Europa.

I od razu dodaje: - W przypadku ubezpieczeń nieruchomości online, sami decydujemy, na jaką sumę chcemy ubezpieczyć swoją nieruchomość.



Po trzecie: dodatkowa ochrona

Możliwe jest np. ubezpieczenia OC na wypadek spowodowania szkód sąsiadom w przypadku zalania ich mieszkań, aktywności naszych dzieci czy też zwierząt domowych.

Co jeszcze warto wziąć pod uwagę przy wyborze polisy? Szybkość, z jaką towarzystwo ubezpieczeniowe likwiduje szkodę i inne usługi. To o tyle ważne, że kiedy straty są duże, możliwa będzie wypłata zaliczki na pokrycie najpilniejszych potrzeb. Jeśli z kolei dotyczyć będą one większego obszaru, ubezpieczyciel uruchomi szybką ścieżkę likwidacji szkód i maksymalnie uprości procedury.

NOWOCZESNE PRODUKTY



MyFlat, MyHouse, MyProperty, MyRent– aby wybór polisy był jeszcze łatwiejszy, Grupa Europa wprowadziła odpowiednie pakiety. I tak MyFlat czy MyHouse to ubezpieczenie mieszkania czy domu dla ich właścicieli, z kolei MyProperty i MyRent – dla wynajmujących i najemców nieruchomości. Każde ubezpieczenie z elementami stałymi do sumy 1,5 mln zł i dodatkowo podstawowym pakietem Home Assistance. To nic innego, jak pomoc fachowca, np. hydraulika, ślusarza, elektryka w nagłych przypadkach.



Każdy z tych pakietów można też rozszerzyć o kolejne opcje, w tym ubezpieczenie przed kradzieżą z włamaniem, OC w życiu prywatnym czy np. asystę prawną. Może się okazać przydatna w sporach z sąsiadami czy sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń.





Co zrobić, by zabezpieczyć się przed konsekwencjami gwałtownych zmian pogody? Polska Izba Ubezpieczeń, która właśnie rozpoczęła kampanię #niezaklinaj o skutkach zmian klimatycznych, radzi:



Śledź prognozy pogody

Najlepiej jeśli są stale aktualizowane i powstają z myślą o regionie, w którym mieszkasz. Bądź na bieżąco.

Stosuj się do alertów RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informacje przesyła zawsze z wyprzedzeniem. Dzięki temu będziesz mieć dość czas na pochowanie mebli ogrodowych, donic z kwiatami czy np. trampolin tak, by nie porwał ich wiatr. Pamiętaj też, żeby pozamykać okna i drzwi, przeparkować samochód (jeśli stoi pod drzewami lub w zagłębieniu terenu) czy odłączyć urządzenia.



Dbaj stale o dom (lub mieszkanie)

Regularnie wykonuj przeglądy. I tu uwaga: nie tylko te, które są obowiązkowe. Sprawdź stan instalacji odgromowej i stan techniczny budynku, w tym dachu, rynien. Skontroluj też system odwadniający działkę. I pamiętaj, montaż anten na dachu czy balkonie, to nie najlepszy pomysł. „Mogą ściągać pioruny, co spowoduje przepięcia:, ostrzega też PIU.

Wykup ubezpieczenie

A szkodę, jeśli do niej dojdzie, zgłoś tak szybko, jak to tylko możliwe. Zrób zdjęcie telefonem. Zabezpieczeń nieruchomość przed dalszymi stratami, oczywiście jeśli to możliwe. Przeprowadź konieczne naprawy i zachowaj rachunki – to na ich postawie ubezpieczyciel zwraca potem pieniądze.