Co warto wiedzieć o rynku magazynowym w Polsce?



Rynek magazynowy w Polsce dynamicznie się rozwija. Zainteresowanie wynajmem powierzchni magazynowej jest ogromne, co czym świadczy zeszłoroczny popyt na poziomie 4,2 mln mkw. Popyt rodzi podaż, stąd też co roku deweloperzy magazynowi obecni w Polsce ogłaszają kolejne budowy. Jak wynika z danych firmy Colliers International, w 2018 roku do użytku oddano 2,2 mln mkw. nowej powierzchni. W ciągu ostatniej dekady liczba metrów kwadratowych magazynów w naszym kraju potroiła się, tym samym przekraczając 15,7 mln mkw. pod koniec 2018 roku.

Poszukiwanie magazynu na wynajem – od czego zacząć?



Proces poszukiwania idealnej powierzchni magazynowej powinien przebiegać kilkuetapowo. Najważniejszym aspektem jest określenie podstawowych potrzeb firmy oraz zebranie i analiza ofert, które je spełniają. Istotne są czynniki takie, jak lokalizacja, infrastruktura drogowa, ale także stan techniczny magazynu oraz ewentualne koszty związane m.in. z dopasowaniem powierzchni magazynowej do specyfiki działalności najemcy. Co ważne, nie musimy zajmować się tymi kwestiami samodzielnie.



Pomocne może okazać się wsparcie profesjonalnych doradców, którzy wspomogą nas na każdym etapie poszukiwania magazynu na wynajem oraz w kwestii negocjacji umowy najmu. Ponadto skorzystać można z pomocy wyszukiwarek internetowych, takich jak https://www.warehouses.pl/, stanowiących kompletną bazę obiektów magazynowych w Polsce.

Negocjuj z deweloperem



Ogromna konkurencja na rynku magazynowym sprzyja najemcom - deweloperzy oraz właściciele hal magazynowych prześcigają się w rozwiązaniach, by zainteresować swoją ofertą potencjalnych klientów. Poza atrakcyjną wysokością czynszu, można liczyć również na zachęty. Poszukując powierzchni magazynowej warto więc pytać, jakie benefity czy upusty oferuje deweloper i negocjować ich zakres. Wynajmujący są bowiem w stanie iść na naprawdę spore ustępstwa oznaczające realne oszczędności dla najemcy.

Zachęty, które kuszą



Obecnie zachęty oferowane przez deweloperów stały się tak samo istotne, jak lokalizacja, jakość magazynu czy rok jego budowy. Jednym z najważniejszych bonusów stosowanych przez właścicieli jest okresowe zwolnienie z czynszu. W praktyce oznacza to, że przez pewien czas określony w umowie najemca nie płaci czynszu, ponosi tylko koszt opłat eksploatacyjnych.



Kolejnym benefitem jest partycypacja w kosztach adaptacji wnętrz (w przypadku, gdy profil działalności potencjalnego najemcy wymaga przystosowania hali). Część wynajmujących oferuje również wykonywanie dodatkowych usprawnień (np. aranżację i wyposażenie biura).



Na rynku zdarzają się oferty, które łączą w sobie kilka zachęt. W takim przypadku najemca może liczyć zarówno na zwolnienie z czynszu, jak i dodatkowe udogodnienia. To, ile zachęt otrzyma firma, zwykle zależy od kilku aspektów m.in.: czasu trwania umowy najmu, wielkości wynajmowanej powierzchni magazynowej oraz rodzaju działalności, jaką prowadzi najemca. Etap negocjacji to odpowiedni moment na uzyskanie jak najlepszych bonusów i warunków najmu. Trzeba bowiem pamiętać, że po okresie zwolnienia z czynszu przyjdzie czas, w którym najemca będzie płacił czynsz bazowy. Pomoc profesjonalistów w tym zakresie może okazać się nieoceniona.