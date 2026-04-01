Świąteczny koszyk Polaków. Tyle przeciętnie będą kosztować tegoroczne święta wielkanocne

Święta droższe niż przed rokiem

Z badania „Święta Wielkanocne a budżety domowe Polaków” przygotowanego dla BIG InfoMonitor wynika, że co czwarty konsument spodziewa się wyższych kosztów niż przed rokiem, a 83 proc. osób z tej grupy uważa, że ceny produktów wzrosły względem ubiegłego roku.

Największe wydatki w koszyku świątecznym

Na pytanie, co będzie największym wydatkiem w nadchodzące święta wielkanocne, 72 proc. osób wskazało mięsa i wędliny; jajka i nabiał wymieniło 36 proc., a świeże warzywa i owoce - 31 proc. Według 28 proc. osób większym wydatkiem będzie zakup gotowych ciast i słodyczy, a co dziesiąty uczestnik badania zwrócił uwagę na koszt gotowych dań. Na dekoracje świąteczne wskazało 11 proc. uczestników badania.

Ile Polacy wydadzą na święta?

Polacy najczęściej deklarowali wydatki na święta do kwoty 400 zł - wskazało tak 32 proc. respondentów. Maksymalnie 700 zł planuje wydać 26 proc., zaś 8 proc. - ponad 1000 zł, a kolejne 8 proc. nie zamierza ponosić w związku z Wielkanocą żadnych kosztów.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że na zbliżające się święta wielkanocne jedna osoba wyda średnio 527 zł. Wydatki świąteczne najczęściej zostaną pokryte z bieżących dochodów - wskazało tak 81 proc. uczestników badania, a 17 proc. na ten cel wyda oszczędności.

Zakupy z listą w ręku

Prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski zwrócił uwagę, że zakupy przedświąteczne rzadziej opierają się na impulsach, a częściej na chłodnej analizie. „Trzymanie się list zakupowych i precyzyjne szacowanie liczby potrzebnych porcji to już nie tylko domena osób w trudnej sytuacji, ale powszechny nawyk ekonomiczny. Dzięki temu, przygotowania do Wielkanocy stają się elementem przemyślanej strategii budżetowej, a nie jednorazowym, niekontrolowanym zrywem zakupowym” - ocenił Szarkowski, cytowany w publikacji.

Badanie „Święta Wielkanocne a budżety domowe Polaków” wykonała dla BIG InfoMonitor firma Quality Watch. Ankietę przeprowadzono w dniach 13-15 marca br. wśród 1040 Polaków metodą CAWI.

BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK; w jej skład wchodzą: Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A.