Po obniżeniu wieku emerytalnego system będzie skłaniał do jak najszybszego przechodzenia na emeryturę. Emerytury będą niższe, a obniżenie wieku emerytalnego trzeba będzie sfinansować przez zwiększenie podatków i zmniejszenie wydatków budżetowych. To uderzy we wszystkich podatników, a dodatkowo właśnie w budżet domowy emerytów.

Skoro państwo okazało się tak hojne, to będzie musiało obniżać swe wydatki budżetowe, a jednym ze sposobów jest zmniejszenie refundacji dla emerytów cen drogich leków - mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Andrzej S.Bratkowski, były wiceprezes NBP i były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Na czym polega najbardziej niebezpieczna pułapka? O tym w materiale wideo