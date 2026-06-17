Nie kredyty i nie giełda. Ten rynek okazał się najważniejszy dla gospodarki [Rynek Miesiąca]

Program opiera się na rywalizacji czterech segmentów gospodarki. Każdy z zaproszonych ekspertów przedstawia argumenty przemawiające za tym, że reprezentowany przez niego rynek miał w ostatnim miesiącu największy wpływ na sytuację gospodarczą kraju. Następnie pozostali uczestnicy przyznają oceny w skali od 1 do 10 punktów.

W czerwcowym odcinku udział wzięli:

Cezary Maciołek z Grupy Bisar , reprezentujący " Rynek Praca ",

z , reprezentujący " ", prof. Waldemar Rogowsk i z BIG InfoMonitor i Szkoły Głównej Handlowej , reprezentujący " Rynek Kredyty ",

i z i , reprezentujący " ", dr Emil Łobodziński z Biura Maklerskiego PKO BP , reprezentujący " Rynek Giełda ".

z , reprezentujący " ". dr Tomasz Pawłonka ze Związku Banków Polskich, reprezentujący "Rynek Surowce Energetyczne".

Kredyty: refinansowanie i konsolidacja napędzają rynek

Jako pierwszy swoje argumenty przedstawił prof. Waldemar Rogowski. Zwrócił uwagę na dwa zjawiska, które jego zdaniem dominowały na rynku kredytowym w ostatnich tygodniach.

Pierwszym jest dynamiczny wzrost refinansowania kredytów mieszkaniowych. Jak podkreślał, już około jedna trzecia nowej akcji kredytowej dotyczy nie zakupu nieruchomości, lecz zamiany wcześniej zaciągniętych kredytów na tańsze.

Drugim istotnym trendem jest konsolidacja kredytów gotówkowych. Polacy coraz częściej łączą kilka zobowiązań w jedno, wykorzystując poprawę zdolności kredytowej wynikającą ze wzrostu wynagrodzeń i niższych stóp procentowych.

Eksperci docenili znaczenie tych procesów, przyznając rynkowi kredytowemu łącznie 21 punktów.

Rynek pracy pod znakiem jawności wynagrodzeń

Cezary Maciołek przekonywał, że najważniejszym wydarzeniem ostatniego miesiąca były przygotowania firm do wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej transparentności wynagrodzeń.

Choć wejście nowych przepisów zostało przesunięte, przedsiębiorstwa nadal przygotowują siatki płac, procedury i regulaminy, które będą musiały spełnić nowe wymogi. Zdaniem eksperta zmiany te mogą wywołać prawdziwą rewolucję na rynku pracy.

Drugim ważnym tematem były rosnące trudności ze znalezieniem pracowników. Według przedstawiciela Grupy Progres około 60 proc. firm zgłasza obecnie niedobory kadrowe, szczególnie w zawodach technicznych, produkcyjnych, logistycznych i cyfrowych.

Mimo tych argumentów pozostali uczestnicy uznali, że wpływ rynku pracy na gospodarkę był w ostatnim miesiącu mniejszy niż pozostałych segmentów. Ostatecznie otrzymał on 18 punktów.

Giełda przyciąga rekordami i wielkim debiutem

Dr Emil Łobodziński wskazał, że ostatni miesiąc przyniósł kolejne rekordy na światowych rynkach akcji. Zarówno amerykańskie indeksy, jak i część indeksów warszawskiej giełdy osiągały historyczne maksima.

Szczególną uwagę ekspert poświęcił jednemu z największych wydarzeń rynkowych ostatnich lat – debiutowi giełdowemu SpaceX. Wartość spółki podczas wejścia na rynek osiągnęła rekordowy poziom, a sam debiut wzbudził ogromne zainteresowanie inwestorów.

W dyskusji zwracano również uwagę na rosnące znaczenie sektora kosmicznego oraz potrzebę zwiększania udziału Polaków w rynku kapitałowym. Eksperci podkreślali, że mimo poprawy sytuacji nadal liczba rachunków inwestycyjnych pozostaje relatywnie niska w porównaniu z potencjałem gospodarki.

Rynek giełdowy zdobył 23 punkty i przez długi czas był liderem klasyfikacji.

Surowce energetyczne wygrały dzięki geopolityce

Najwięcej emocji wzbudziła prezentacja dr. Tomasza Pawłonki dotycząca rynku surowców energetycznych.

Ekspert zwrócił uwagę na ogromne wahania cen ropy, gazu i węgla wywołane sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie. Kluczowym wydarzeniem było zawarcie porozumienia o zawieszeniu broni, które rynki odebrały jako sygnał mogący ograniczyć ryzyko zakłóceń dostaw energii.

W efekcie ceny ropy Brent spadły w ciągu miesiąca o ponad 20 proc., a obniżki objęły także hurtowe ceny paliw. Jednocześnie uczestnicy debaty zwracali uwagę, że sytuacja pozostaje bardzo dynamiczna, a trwałość porozumienia nadal budzi wątpliwości.

Eksperci podkreślali również znaczenie cen energii dla inflacji i kondycji całej gospodarki. W Polsce wpływ kosztów energii na poziom cen jest szczególnie silny, dlatego wszelkie zmiany na rynku surowców szybko przekładają się na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

To właśnie te argumenty przekonały uczestników programu do przyznania surowcom energetycznym najwyższej liczby punktów.

Wyniki głosowania

Końcowa klasyfikacja czerwcowego „Rynku Miesiąca” przedstawiała się następująco:

Surowce energetyczne – 25 punktów Giełda – 23 punkty Kredyty – 21 punktów Rynek pracy – 18 punktów

Tym samym to właśnie surowce energetyczne zostały uznane za segment, który w największym stopniu wpływał na gospodarkę w analizowanym okresie.

Głosowanie na Rynek Miesiąca trwa

Jak przypomniał prowadzący Szymon Glonek, równolegle do oceny ekspertów trwa także głosowanie internautów. W poprzedniej edycji największe zainteresowanie użytkowników wzbudził rynek złota i metali szlachetnych, który zdobył ponad połowę wszystkich głosów.

Widzowie mogą już oddawać głosy na rynek, który ich zdaniem najmocniej wpłynie na gospodarkę w kolejnym miesiącu. Wyniki poznamy podczas następnego odcinka teleturnieju „Rynek Miesiąca”.