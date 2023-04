Dworzec Centralny, Pałac Kultury i Nauki, warszawski MDM i odbudowany Zamek Królewski w Warszawie. Największe inwestycje w czasach PRL to w większości budynki i budowle, które cieszą się dobrym stanem do dziś. Na polskich drogach pojawiły się maluchy, a miliony Polaków zamieszkało w seryjnie wznoszonych blokach z wielkiej płyty. Sprawdź, co wiesz o sztandarowych inwestycjach PRL!

0/10 Pierwszym gościem saloniku VIP, zbudowanego od strony ul. Emilii Plater, był... Leonid Breżniew Nikita Chruszczow Jurij Andropow 0/10 Do usypania korony obiektu wraz z wałem pod przyszłe trybuny Stadionu Dziesięciolecia użyto gruzu... który przywozili ludzie z całej Polski ze zniszczonej w czasie wojny zabudowy Warszawy 0/10 Podczas budowy Stadionu Dziesięciolecia pobito rekord światowy, jeśli chodzi o obiekt tej wielkości. Budowa trwała... 2 lata 5 miesięcy 11 miesięcy 0/10 Pałac Kultury i Nauki został wybudowany został w latach 1952–1955 według projektu radzieckiego architekta... Wasilija Bażenowa Lwa Rudniewa Aleksandra Pomierancewa 0/10 Przed głównym wejściem do PKiN (od strony ul. Marszałkowskiej) znajdują się dwie rzeźby. Czyje? Lenina i Stalina Adama Mickiewicza i Mikołaja Kopernika Juliusza Słowackiego i Kamila Cypriana Norwida 0/10 Z powodu trudnych warunków mieszkaniowych w odbudowującej się z wojennych zniszczeń Warszawie, robotnicy pracujący przy PKiN, zamieszkali na wybudowanym specjalnie dla nich osiedlu na warszawskich... Młocinach Jelonkach Bielanach 0/10 Socrealistyczny wielki zespół mieszkaniowy w śródmieściu Warszawy to... MDM, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa ADM, Administracyjna Dzielnica Mieszkaniowa WDM, Wojskowa Dzielnica Mieszkaniowa 0/10 Nowy most Śląsko-Dąbrowski w ciągu trasy W-Z, powstał na filarach zniszczonego w czasie wojny... mostu Bielańskiego mostu Kierbedzia mostu Wileńskiego 0/10 19 stycznia 1971 na wniosek Edwarda Gierka Biuro Polityczne KC PZPR podjęło decyzję o rekonstrukcji Zamku. Prace budowlane prowadził przewodniczący Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej... Arkady Kubicki prof. Jan Zachwatowicz Oskar Sosnowski 0/10 Gierkówka to potoczna nazwa drogi szybkiego ruchu łączącej Warszawę z Katowicami. W którym roku została otwarta? 1976 1980 1968 Twój wynik