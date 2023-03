Co było symbolem czasów PRL-u? Farelka, syfon a może meblościanka. Te przedmioty wpisały się na stałe w tamte czasy. Ciekawe, ile z nich pamiętacie, czy potraficie je nazwać i określić, do czego służyły? Jeśli urodziliście się w czasach PRL-u, to nie powinniście mieć kłopotu z naszym quizem.

0/8 Relaxy to były... buty zegarek krzesła 0/8 Jak sie nazywała pralka wirnikowa, popularna w okresie PRL? Frania Ania Amica 0/8 Najpopularniejszy kwiat PRL-u, wręczany razem z rajstopami w okazji Dnia Kobiet to: róża goździk frezja 0/8 Ten mebel pojawiał się w pokojach dziecięcych i łączył dwie funkcje, nazywał się: fotel rozkładany półkotapczan materac wodny 0/8 Syfon służył do... do spieniania mleka do gazowania wody do rozpylania perfum 0/8 Farelka służyła do... do pieczenia to był głośnik do ogrzewania mieszkania 0/8 Nazwę "Rubin" nosił: radioodbiornik telewizor odkurzacz 0/8 Prodiż. Do czego służył? do suszenia grzybów do pieczenia ciasta do ładowania baterii Twój wynik