Wynajem mieszkania to temat, który dotyczy wielu z nas. To często pierwszy krok w dorosłość, a dla niektórych wybór stylu życia, którym chcą podążać. Co jest związane z najmem mieszkań, jakie prawa i obowiązki wynikają z umowy? Sprawdź się w quizie.

0/12 Jakie dokumenty należy złożyć, aby wynająć mieszkanie w Polsce? Dowód osobisty Zaświadczenie o zarobkach Umowa o pracę Wszystkie powyższe 0/12 Jakie są najczęstsze koszty związane z wynajmem mieszkania w Polsce? Czynsz Opłaty za media Kaucja Wszystkie powyższe 0/12 Co to jest kaucja w wynajmie mieszkania? Opłata, którą należy zapłacić przed wprowadzeniem się do mieszkania Opłata, która pokrywa koszty przeprowadzki Opłata, która jest pobierana co miesiąc wraz z czynszem Opłata, którą należy zapłacić przed wyprowadzeniem się z mieszkania 0/12 Czy wynajmujący ma prawo w każdej chwili wejść do wynajmowanego mieszkania bez zgody najemcy? Tak Nie 0/12 Co to jest umowa najmu? Dokument, który określa warunki wynajmu mieszkania Dokument, który określa warunki sprzedaży mieszkania Dokument, który określa warunki przeprowadzki Dokument, który określa warunki remontu mieszkania 0/12 Czy wynajmujący ma prawo zwiększyć czynsz w trakcie trwania umowy najmu? Tak Nie 0/12 Co to jest ryczałt? Specjalne uprawnienie wynajmującego do wypowiedzenia umowy najmu Opłata, która pokrywa koszty utrzymania nieruchomości Opłata, którą należy zapłacić w momencie podpisywania umowy najmu Wszystkie powyższe 0/12 Czy najemca ma prawo dokonywać remontów w wynajmowanym mieszkaniu bez zgody wynajmującego? Tak Nie 0/12 Jaka jest typowa wysokość kaucji przy wynajmie mieszkania w Polsce 1 miesięczny czynsz 2 miesięczne czynsze 3 miesięczne czynsze 4 miesięczne czyny 0/12 Co oznacza termin "czynsz administracyjny"? Część czynszu, która jest przeznaczona na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością Część czynszu, która jest przeznaczona na pokrycie kosztów remontów i napraw Część czynszu, która jest przeznaczona na opłacenie mediów Część czynszu, która jest przeznaczona na opłacenie podatku od nieruchomości 0/12 Czy czynsz można negocjować przy wynajmie mieszkania w Polsce? Tak, ale tylko wtedy, gdy jest to wskazane w ogłoszeniu Tak, zawsze Nie, zawsze obowiązuje ustalona cena Zależy od sytuacji na rynku nieruchomości 0/12 Jakie są najczęstsze rodzaje umów najmu mieszkań w Polsce? Umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony Umowa wynajmu i umowa dzierżawy Umowa najmu z opcją kupna i umowa najmu krótkoterminowego Umowa najmu mieszkaniowego i umowa najmu komercyjnego Twój wynik