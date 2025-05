Samorządy to pracodawca dla prawie 20 proc. czyli jednej piątek ogółem zatrudnionych w Polsce pracowników. Obecnie w administracji samorządowej pracuje 254,6 tys. osób. Projekt rozporządzenia przewiduje podwyżki dla tej grupy zawodowej.

Trwają prace nad nad projektem rozporządzenia, które ma zagwarantować wzrost minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na postawie umowy o pracę. Projekt zakłada podwyżkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz wzrost maksymalnego poziomu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych w poszczególnych kategoriach zaszeregowania ma wzrosnąć od 5 proc. do 16,65 proc. Maksymalna stawka wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru oraz pracowników zatrudnionych na podstawie powołania ma wzrosnąć o około 5 proc.

Kiedy podwyżki w samorządzie?

Kiedy samorządowcy mogą się spodziewać podwyżki? "Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zostanie wkrótce przekazany do dalszych prac legislacyjnych" – poinformowało MRPiPS w odpowiedzi na pytania Serwisu Samorządowego PAP.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 4666 zł, czyli tyle samo ile wynosi stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca od 1 stycznia 2025 r. Oznacza to wzrost o 666 zł czyli o 16,65 proc.

Zgodnie z aktualną wersją projektu datowaną na 13 marca, nowe stawki wynagrodzeń mają mieć zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 marca 2025 r. Jest to zmiana w stosunku do projektu przedstawionego w lutym, w którym resort zaproponował, by podwyższone stawki obowiązywały od 1 stycznia 2025 r.

Ile wyniosą podwyżki dla marszałków, prezydentów, wójtów?

Według GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w administracji samorządowej wyniosło w 2023 r. 7407,45 zł. Zgodnie z nowym projektem maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wyniesie:

dla marszałków wojewódzkich powyżej 3 mln mieszkańców – 16 180 zł (wzrost o 4,95 proc.),

powyżej 3 mln mieszkańców – 16 180 zł (wzrost o 4,95 proc.), dla marszałków wojewódzkich między 2 mln a 3 mln mieszkańców – 16 050 (4,11 proc.),

dla marszałków wojewódzkich do 2 mln mieszkańców – 15 610 zł (4,98 proc.)

dla prezydentów miast powyżej 300 tys. mieszkańców - 15 610 zł (4,98 proc.),

powyżej 300 tys. mieszkańców - 15 610 zł (4,98 proc.), dla prezydentów miast do 300 tys. mieszkańców – 14 960 zł (5,20 proc.)

dla wójtów i burmistrzów w gminie powyżej 100 tys. - ą 14 960 zł (5,20 proc.),

dla wójtów i burmistrzów w gminie od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców – 14 600 zł (5,19 proc.),

w gminie od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców – 14 600 zł (5,19 proc.), dla wójtów i burmistrzów w gminie do 15 tys. mieszkańców 14 070 zł.

Projekt zakłada, że nowe kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego mają mieć zastosowanie od 1 marca 2025 roku.