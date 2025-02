Niedawno rozmawialiśmy o inwestycjach innych firm w Polsce. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że te wiele miliardów, jakie pojawiły się na horyzoncie w Polsce, które były efektem naszych poprzednich spotkań, dzisiaj znajdują też potwierdzenie, to zainteresowanie Polską, tą konkretną inwestycją, jaką Microsoft zapowiada w Polsce. Dokładnie 700 mln dolarów, czyli 2 mld 800 mln na nasze - mówił Donald Tusk.

Inwestycja Microsoft na Mazowszu

To jest ta inwestycja, jaką dzisiaj szefostwo Microsoftu potwierdziło, tu na Mazowszu. Jest to kontynuacja pierwszej fazy, która zakończyła się w 2023 roku - powiedział premier. Szef rządu dodał, że będzie to inwestycja "w naszą przyszłość, nasze bezpieczeństwo, w naszych młodych, w nasze startupy, w naszych uczonych".

Nie ukrywajmy, że konsekwencja takich wydarzeń jak dzisiejszy komunikat o inwestycji Microsoft w Polsce ma też duże znaczenie, jeśli chodzi o potwierdzenie bardzo silnej pozycji Polski w relacjach z naszymi sojusznikami, w tym szczególnie Stanami Zjednoczonymi - dodawał szef polskiego rządu.

Wiceprezes Microsoft Corporation Brad Smith jest odpowiedzialny za kierowanie pracą firmy i reprezentowanie jej w kwestiach związanych ze stykiem technologii i społeczeństwa, w tym sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, prywatności, zrównoważonego rozwoju środowiska, praw człowieka, bezpieczeństwa cyfrowego, imigracji, filantropii oraz produktów i działalności dla klientów non-profit. Kieruje zespołem około 2000 profesjonalistów ds. biznesu, prawa i spraw korporacyjnych zlokalizowanych w 54 krajach i działających w ponad 120 krajach.