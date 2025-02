Inwestycje w roku 2025 to będzie ponad 650 mld zł. I jesteśmy przekonani w rządzie, że to jest ostrożny szacunek. Dzisiaj właściwie mógłbym już tutaj przed państwem powiedzieć, że będzie bliżej 700 mld zł niż 650 - i to jest kwota rekordowa. Takiej nie było jeszcze w historii polskiej gospodarki - powiedział Tusk podczas konferencji na GPW "Polska. Rok przełomu".

Tusk: Anglicy mówią "smart"

Co jest potrzebne, żeby inwestycje stały się faktem i czemu te inwestycje de facto też służą? Bezpieczeństwo, energia, sprawna logistyka, inteligentna, sprytna - polskie słowo nie jest najlepsze, Anglicy mówią: smart, gospodarka i infrastruktura- dodał premier.

Reklama

Inwestycje Microsoftu i Google

Reklama

Szefowie Microsoft i Google będą w najbliższych dniach w Polsce celem "dopięcia" planów inwestycyjnych tych firm - zapowiedział premier Donald Tusk.

Miło mi państwa poinformować, że jesteśmy mocno zaawansowani, jeśli chodzi o nasze rozmowy z tymi największymi gigantami technologicznymi. Mam za sobą rozmowy z liderami i Google i Amazona, IBM, Microsoft. Szefowie i Microsoft, i Google będą w najbliższych dniach w Polsce moimi gośćmi i będziemy dopinali ich plany inwestycyjne - powiedział Tusk podczas konferencji na GPW "Polska. Rok przełomu".

Kiedy rozmawiałem z szefową Google kilkanaście dni temu, ona powiedziała: Polska jest w centrum naszego zainteresowania i nie jest to komplement. Mówiła to nie dlatego, że była naszym gościem, tylko mówiła z pełnym przekonaniem, że to jest najlepsze w tej chwili miejsce do inwestowania w Europie i że chcą skoncentrować swoje inwestycje właśnie tutaj - dodał premier.