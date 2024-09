Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy na terenach dotkniętych powodzią dochodzi do nieuzasadnionego wzrostu cen. Urząd monitoruje, czy nie występują zmowy cenowe lub nadużycia pozycji dominującej na rynku, szczególnie w odniesieniu do produktów pierwszej potrzeby oraz materiałów budowlanych potrzebnych do remontów i odbudowy. UOKiK apeluje również do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości.