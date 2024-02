Prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy już się rozpoczęły. Projekt będzie niedługo przedłożony parlamentowi – mówi DGP Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia. Dodaje, że zakaz mógłby być wprowadzony szybko, ale na pewno będą rozmowy z producentami. I być może przepisy wprowadzą zakaz od przyszłego roku.

Potrzebne szerokie działania

W zeszłym tygodniu Fundacja Edukacji Społecznej w liście do resortu zdrowia wskazywała, że "Polska jest jedynym państwem Unii Europejskiej, które nie dotrzymało terminu wdrożenia dyrektywy (…) w odniesieniu do wycofania niektórych zwolnień dotyczących podgrzewanych wyrobów tytoniowych, mimo że nowe przepisy powinny być zaimplementowane do polskiego systemu prawnego już z końcem lipca 2023 r.". I apelowała, żeby jak najszybciej uregulować tę kwestię. Podkreślała, że projekt przepisów był już przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia w poprzedniej kadencji.

