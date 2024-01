Strajk kolejarzy w Niemczech ma potrwać od środy 24 stycznia od godz. 2 do poniedziałku 29 stycznia do godz. 18.

Jak informuje PKP Intercity, 23 stycznia pociągi nr 56 (relacji Przemyśl-Berlin) oraz Berlin-Warszawa Express nr 40, 44, 46 skończą bieg w Rzepinie. Na odcinku Rzepin-Frankfurt (Oder)-Rzepin będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa, zapewniana przez PKP Intercity. Transport na odcinku Frankfurt (Oder)-Berlin odbywać się będzie niemieckimi pociągami regionalnymi (linia RE1), które nie są dotknięte strajkiem. Pozostałe pociągi kursujące między Polską na Niemcami będą jeździły zgodnie z rozkładem jazdy.

Reklama

Od 24 do 28 stycznia wszystkie pociągi z Polski do Berlina oraz z Berlina do Polski kończą i rozpoczynają bieg na stacji Rzepin. Na odcinku Rzepin-Frankfurt (Oder)-Rzepin kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa, zapewniana przez PKP Intercity. Transport na odcinku Frankfurt (Oder)-Berlin odbywać się będzie pociągami regionalnymi (linia RE1).

29 stycznia

Reklama

W poniedziałek 29 stycznia niemal wszystkie pociągi z Polski do Berlina oraz z Berlina do Polski kończą i rozpoczynają bieg na stacji Rzepin. Na odcinku Rzepin-Frankfurt (Oder)-Rzepin kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa, zapewniana przez PKP Intercity. Transport na odcinku Frankfurt (Oder)-Berlin odbywać się będzie pociągami regionalnymi (linia RE1). Wyjątkiem będzie pociąg Berlin-Warszawa Express nr 40, który pojedzie w pełnej relacji do Berlina.

Z informacji przekazanych przez PKP Intercity wynika ponadto, że 30 stycznia br. pociąg Berlin-Warszawa Express nr 41 pojedzie w pełnej relacji z Berlina, natomiast pociągi nr 45, 57 i 47 rozpoczną bieg na stacji Rzepin. Na odcinku Frankfurt (Oder)-Rzepin kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa, zapewniana przez PKP Intercity. Transport na odcinku Berlin-Frankfurt (Oder) odbywać się będzie niemieckimi pociągami regionalnymi (linia RE1). Pozostałe pociągi kursujące między Polską a Niemcami będą jeździły zgodnie z rozkładem jazdy.

PKP Intercity przypomina, że pociągi regionalne Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) na trasie Berlin-Frankfurt (Oder)-Berlin (linia RE1) nie są objęte strajkiem i kursują średnio co 20 minut.

Reklama

Tu wsiądziemy do komunikacji zastępczej

Przystanki zastępczej komunikacji autobusowej znajdują się na placu przed dworcem kolejowym w Rzepinie oraz przez dworcem Frankfurt (Oder). Godziny odjazdów zastępczej komunikacji autobusowej z Frankfurtu (Oder) w kierunku Rzepina są takie same, jak godziny odjazdu pociągów w obowiązującym rozkładzie jazdy.

Polski przewoźnik poinformował też, że podróżni, którzy posiadają bilety do i z Niemiec wydane najpóźniej 22 stycznia br. na przejazdy od 23 do 29 stycznia, mogą jechać na podstawie posiadanego biletu od 23 stycznia do 5 lutego 2024 r. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów, również wydanych według ofert specjalnych, w tym Super Promo International. Nieodpłatną rezerwację miejsca można otrzymać w kasie biletowej.

Podróżni odbywają przejazd na całej trasie na podstawie już posiadanego biletu; np. mając bilet na przejazd z Warszawy do Berlina, można jechać pociągiem na podstawie jednego biletu do Rzepina, autobusem zastępczej komunikacji autobusowej z Rzepina do Frankfurtu nad Odrą oraz pociągiem ODEG linii RE1 z Frankfurtu nad Odrą do Berlina.

Wprowadzone zostały także szczególne zasady zwrotów biletów międzynarodowych ważnych na przejazdy do i z Niemiec, kupionych w kanałach sprzedaży "PKP Intercity" najpóźniej 22 stycznia br. i ważnych na przejazdy od 24 do 29 stycznia br.

PKP Intercity poinformowało ponadto, że kursowanie pociągów do i z Monachium relacji Warszawa-Wiedeń-Monachium jest w trakcie ustaleń z przewoźnikiem niemieckim. Polski przewoźnik zapewnia, że po wypracowaniu odpowiedniego rozwiązania informacja zostanie przekazana pasażerom.

Związkowcy z GDL domagają się od Deutsche Bahn podwyżki płac i skrócenia czasu pracy z 38 do 35 godzin tygodniowo dla pracowników zmianowych z pełnym wynagrodzeniem. Rozpoczęte na początku listopada negocjacje taryfowe nie przyniosły rezultatu.