Maszyniści chcą podwyżki pensji o 800 złotych brutto od stycznia. Spółka zaproponowała 500 złotych od marca. Maszyniści nie przystali na propozycję zarządu spółki. W oświadczeniu po środowym spotkaniu WKD podkreśliła, że w przypadku uwzględnienia postulatów związku zawodowego, pasażerów będzie musiała dotknąć już w tym roku znaczna podwyżka cen biletów, bez wprowadzenia której niemożliwe stanie się zbilansowanie realizowanej działalności przewozowej.

Reklama

Sprawę skomentował wiceprezydent związku zawodowego maszynistów w Polsce Sławomir Centkowski. - Zarząd spółki ima się różnych działań. Jednym z tych działań jest straszenie pasażerów wzrostem cen biletów - powiedział. - Przecież to nie musi się stać, bo przewozy WKD czy innymi kolejami są dofinansowywane i to dość mocno albo przez samorządy albo jak w przypadku IC przez państwo. I to one właśnie ponoszą lwią część kosztów. Cena biletów jest tylko dodatkowym elementem, który powoduje, że spółki mają środki finansowe na bieżącą działalność - podkreślił.

Ocenił, że jeśli zarząd spółki decyduje się na strajk i już po pierwszej fali nie podejmuje żadnych działań, to znaczy, że idzie na pełen konflikt. - A to nie jest sytuacja dobra ani dla spółki, ani dla pracowników a tym bardziej dla podróżnych - dodał.

Reklama

Podkreślił, że strajk jest bezterminowy. "Ja na środowym spotkaniu złożyłem deklarację, że o każdej porze dnia i nocy jestem gotowy stawić się w celu zawarcia porozumienia. Bo dziś jedynym wyjściem jest zawarcie porozumienia. Ale musi ono realizować oczekiwania jakie maja pracownicy. A one nie są wygórowane, bo to jest kwestia 300 zł i nie od marca tylko do stycznia. W środę zaproponowaliśmy, że jesteśmy gotowi tę kwotę rozbić. Ale to też nie znalazło zrozumienia u zarządu" - powiedział.

Strajk WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że strajk generalny zostanie przeprowadzony w formie rotacyjnej począwszy od czwartku, 18 stycznia, w godzinach 6-8 oraz 15-17. W okresie tym nastąpi wstrzymanie ruchu pociągów na linii WKD. Pociągi objęte strajkiem zatrzymają się na najbliższej stacji lub przystanku osobowym. Wszystkie ważne bilety WKD będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej.