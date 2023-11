W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, które wymagały szybkiej i zdecydowanej reakcji. Hybrydowy atak na naszą wschodnią granicę, wojna na Ukrainie czy w przypadku naszych strażaków, akcje gaszenia pożarów poza granicami Polski, to tylko kilka przykładów Waszego zaangażowania. Jesteście prawdziwymi bohaterami. Dziękuję Wam za to – powiedział cytowany w komunikacie MSWiA szef tego resortu Mariusz Kamiński.

Zwracając się do funkcjonariuszy dodał, że są "spadkobiercami tych, dzięki którym Polska odzyskała swoją niepodległość i którzy później niezłomnie bronili suwerenności oraz integralności naszej granicy".

Kto dostał nagrody?

Jak poinformował resort, za działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na wschodniej granicy kraju zostało docenionych blisko 5 tys. strażników granicznych i ponad tysiąc policjantów. Ponad 200 strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyróżniono za działania podejmowane w szczególnie trudnych warunkach w związku z kryzysem na granicy z Białorusią i wojną na Ukrainie. Zostali oni też nagrodzeni za zaangażowanie w przygotowania i zabezpieczenie obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nagrody za "wzorowe wykonywanie zadań"

Szef MSWiA przyznał również nagrody dla prawie 8,8 tys. funkcjonariuszy Policji za zabezpieczenie tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, a niemal 160 policjantów, a także funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej nagrodzono za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz wykazywaną w służbie odwagę.

MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji to urząd administracji rządowej, który obsługuje ministra odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne. MSWiA nadzoruje działalność organów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce.