Reklama

Minister został zapytany w wywiadzie o sondaże, które wskazują, że po wyborach Zjednoczona Prawica może nadal rządzić, jeśli dogada się z Konfederacją.

Walka o samodzielne rządy

Reklama

W polityce ważna jest samodzielność i nie ma teraz sensu spekulować. My walczymy o samodzielne rządy i mam nadzieję, że znów otrzymamy mandat zaufania od wyborców – podkreślił Gliński.

Zwrócił uwagę, że do wyborów parlamentarnych jest jeszcze trochę czasu i właściwa kampania dopiero się rozpocznie.

Mam nadzieję, że będzie w niej więcej argumentów i racjonalnej debaty, a mniej wrzasków, krzyków i epitetów oraz obraźliwych wrzutek, które mają na celu ogniskować zainteresowanie wokół czegoś, co nie jest tego warte – zaznaczył minister.

Brak symetrii na linii PO - PiS

Na uwagę, że Prawica także potrafi nie pieścić się z Platformą Obywatelską Gliński odparł, że "nie ma tu symetrii". Bo – jak mówił – "to ich strona jest agresywna i cały czas dorzuca do kotła". My się czasami retorycznie, niewinnie odwiniemy. Natomiast jesteśmy zainteresowani twardą rozmową o faktach – powiedział Gliński.

Reklama

Zdaniem ministra "bardzo niebezpieczne obok skrajnych emocji są ewidentne kłamstwa powtarzane z nadzieją, że skrajny elektorat uwierzy w każde przesłanie". Argumenty są po naszej stronie, mam spokojne sumienie. Myśmy ciężko pracowali, uzyskaliśmy niebywałe efekty, jeśli chodzi choćby o sytuację gospodarczą – zaznaczył Gliński.

Polska ewenementem gospodarczym

Nieprawdą jest – dodał – "że jesteśmy dziś bardziej zadłużeni, wręcz przeciwnie". Według zagranicznych statystyk Polska jest ewenementem gospodarczym. Dzięki temu, że nasze państwo działa, że uszczelniliśmy lukę VAT-owską i ukróciliśmy przemyt paliw, że mamy rozwiązane problemy, jeśli chodzi o samodzielność energetyczną i gospodarczą, że mamy dobrych gospodarzy. Mateusz Morawiecki jest czarodziejem w sprawach ekonomicznych, oczywiście w sensie pozytywnym– stwierdził minister kultury.

W jego ocenie, "najlepszym probierzem są rynki, które cały czas oceniają nas pozytywnie". Mimo tak strasznego nacisku politycznego z zagranicy, Polska jest przykładem sukcesu gospodarczego – zaznaczył Gliński.