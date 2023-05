Z wstępnych informacji wynika, że akcja przebiegła spokojnie. Cztery obiekty zostały przeszukane w Berlinie, a po trzy w Bawarii i Hesji. Działania policji miały też miejsce w Hamburgu, Magdeburgu, Dreźnie i Szlezwiku-Holsztynie. W całym kraju w akcji udział wzięło blisko 170 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

Na polecenie prokuratora strona internetowa grupy została zablokowana i zamknięta – wyjaśnił rzecznik policji. Ponadto konfiskacie uległy konta bankowe i majątek grupy.

Siedem osób podejrzanych

Powodem środowych działań było śledztwo, prowadzone w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez członków grupy aktywistów klimatycznych – poinformował rzecznik LKA. Prokuratura w Monachium wszczęła dochodzenie „w związku z licznymi doniesieniami o popełnieniu przestępstwa (...) wobec łącznie siedmiu podejrzanych w wieku od 22 do 38 lat pod zarzutem tworzenia lub wspierania organizacji przestępczej”. Zawiadomienia w tej sprawie napływały od połowy 2022 roku.

Oskarżeni zorganizowali kampanię zbierania funduszy dla Ostatniego Pokolenia w celu sfinansowania +kolejnych przestępstw+, ogłaszali to na swojej stronie internetowej, dzięki czemu zebrali co najmniej 1,4 mln euro darowizn. Pieniądze służyły głównie do popełniania kolejnych przestępstw. Pochodzenie pieniędzy stanowi także przedmiot śledztwa – wyjaśnił rzecznik.

Według LKA, dwie osoby są również podejrzane o próbę sabotażu na ropociągu Triest-Ingolstadt w kwietniu 2022 roku.

Aktywiści klimatyczni Ostatniego Pokolenia (Letzte Generation) od miesięcy prowadzą kontrowersyjne akcje protestacyjne w Niemczech i innych krajach Europy, takie jak przyklejanie się do ulic w celu zablokowania ruchu, oblewanie dzieł sztuki w galeriach płynnymi substancjami.

"Swoimi protestami Ostatnie Pokolenie chce zmusić rząd federalny do bardziej zdecydowanej polityki klimatycznej. Aktywiści domagają się m.in. ograniczenia prędkości do 100 km/h na autostradach i wprowadzenia na stałe biletu za 9 euro na transport publiczny” – przypomniał portal tygodnika „Die Zeit”.