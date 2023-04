Radny Prawa i Sprawiedliwości w gdańskiej Radzie Miasta Przemysław Majewski przesłał do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz interpelację, w której zapytał m.in. jak kształtują się wynagrodzenia w Straży Miejskiej.

Reklama

Premie dla Straży Miejskiej

Mieszkańcy oraz pracownicy Straży Miejskiej wskazują na wysokie premie dla kilkunastu osób z kierowniczych stanowisk, w tym zastępców komendanta za zeszły rok tj. 2022 z podziałem na miesiące i listą piastowanych funkcji przez te osoby - lista została udostępniona na podstawie dostępu do informacji publicznej - napisał radny Majewski.

Reklama

W załączniku interpelacji przesłał listę stanowisk i wynagrodzeń w gdańskiej Straży Miejskiej. Wynika z niej m.in. że inspektor ds. obsługi sekretariatu w październiku ub.r. otrzymał premię w wysokości 2,5 tys. zł, miesiąc później - 4,7 tys. zł, natomiast w grudniu 6,5 tys. zł. Kierownik Referatu Monitoringu Wizyjnego, w tych samych miesiącach otrzymał 2 tys. zł, 3 tys. zł i 9,3 tys. zł.

Kierownicy Referatów od I do VI otrzymywali premię: 1 tys. zł w październiku, ok. 3 tys. zł w listopadzie i od 8,8 do 12,3 tys. zł w grudniu.

Według danych przesłanych przez radnego wynika również, że główna księgowa zatrudniona w SM w Gdańsku otrzymała premię w wysokości 5 tys. zł w październiku i listopadzie oraz 18 tys. zł w grudniu.

Radny Majewski podkreślił, że są to miesięczne premie, a nie podstawowe wynagrodzenie.

Reklama

(...)Zwykli strażnicy, którzy pracują wytrwale na ulicach dostają +nagrody pocieszenia+ w kwotach 500 zł brutto i niższych, podczas gdy ich przełożeni nawet w jednorazowych +przelewach+ po 5 tys., 10 tys. czy rekordziści nawet 15 tys. zł - napisał w interpelacji Majewski.

Premię wynoszącą 15 tys. zł za grudzień br. otrzymali zastępca komendanta ds. operacyjnych SM oraz zastępca komendanta ds. prewencji SM.

Zdaniem radnego Majewskiego "tak wysoka dysproporcja w wynagradzaniu pracowników sprawia, że trudno jest zmotywować do lepszej pracy zwykłych funkcjonariuszy".

W interpelacji przesłanej do władz Gdańska radny Majewski poprosił o odpowiedź na pytania dotyczące regulaminu wynagradzania i regulaminu premiowego - czy są one uzgadniane z pracownikami i związkami. Pytał również o liczbę wakatów i strukturę zatrudnienia w Straży Miejskiej oraz o wskazanie czy w tej instytucji były przeprowadzane wewnętrzny audyt albo kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z przepisami władze miasta mają dwa tygodnie na odpowiedź na interpelację radnego.

"Nagrody mają charakter uznaniowy"

Przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdańsku starszy inspektor Robert Kacprzak przesłał PAP informację na temat przyznawania i wypłacania premii w strukturach gdańskiej straży.

Kwoty premii brutto określa tabela stawek dla poszczególnych stanowisk pracowników i wynoszą odpowiednio od 550 zł dla aplikanta do 800 zł dla zastępcy komendanta - podkreślił.

Zaznaczył, że premia regulaminowa przysługuje każdemu pracownikowi i jest wypłacana raz w miesiącu. Wyjaśnił, że zmniejszenie premii może nastąpić na wniosek bezpośredniego przełożonego za naruszenie regulaminu pracy. W 2022 roku w ok. 10 przypadkach zmniejszono lub zabrano miesięczną premię pracownikowi - podał.

Kacprzak zauważył, że nagrody finansowe, które stanowią zakres zapytania w interpelacji radnego Majewskiego są odmiennym sposobem motywowania finansowego pracownika i mają charakter uznaniowy. Nagrody przyznawane są na podst. art. 105 Kodeksu Pracy i są zgodne z Regulaminem Wynagradzania Straży Miejskiej w Gdańsku - zaznaczył.

Dodał, że otrzymują je wyróżniający się pracownicy jednostki, niezależnie od sprawowanych przez nich funkcji i stanowisk. Nagrody roczne przyznawane są w grudniu pracownikom Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek, a kwoty nagród uzależnione są od charakteru podjętych działań, zaangażowania oraz możliwości budżetowych Straży Miejskiej - stwierdził.

Przedstawiciel SM podkreślił, że nagrody przyznawane są również na wniosek bezpośredniego przełożonego w następstwie podjętych przez pracownika szczególnych działań np. ujęcie sprawcy przestępstwa czy wykroczenia, ratowanie ludzkiego zdrowia i życia, a także praca w grupie zadaniowej wdrażającej np. elektroniczny system zarzadzanie dokumentacją, czy wsparcia w pracach projektowych np. Pactesur, Icarus we współpracy z Europejskim Forum Bezpieczeństwa Miejskiego. To - jak zaznaczył - również należy do szczególnych, dodatkowych zadań.

Mając na uwadze odpowiedzialność, znaczenie dla porządku publicznego, mieszkańców czy podjętych przez strażników miejskich działań trudno mówić o dyskryminacji czy niesprawiedliwych dysproporcjach w kwotach przyznawanych nagród - ocenił przedstawiciel SM.

Aplikant w Straży Miejskiej w Gdańsku otrzymuje miesięcznie 3,75 tys. zł brutto, starszy strażnik o 200 zł brutto więcej. Inspektor zarabia 4,45 tys. zł brutto, natomiast starszy inspektor 4,62 tys. zł brutto. Do tego każdemu pracownikowi przysługuje premia regulaminowa w wysokości 550 zł brutto oraz dodatek stażowy.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto zastępcy kierownika wynosi 5120 zł, kierownika 5560 zł, naczelnika 6000 zł, zastępcy komendanta 7210 zł. Oprócz dodatku stażowego na każdym stanowisku kierowniczym przysługuje premia regulaminowa wynosząca 600 zł w przypadku kierownik i z-ca kierownika, 700 zł dla naczelnika lub 800 zł dla z-cy komendanta. Dodatki funkcyjne na stanowiskach kierowniczych wynoszą: z-ca kierownika 700 zł, kierownik/naczelnik 900 zł, z-ca komendanta 1700 zł.

Według ewidencji prowadzonej przez Straż Miejską na koniec ubiegłego roku w jej strukturach zatrudnionych było ponad 300 pracowników. Najwięcej - 115. zatrudnionych było starszych inspektorów. Młodszych strażników - 10, strażników - 16, starszych strażników - 20. W gdańskiej SM na koniec ub.r. zatrudnionych było 8 zastępców kierownika, 15 kierowników, jeden naczelnik, dwóch zastępców komendanta i komendant.

autor: Piotr Mirowicz