We wtorek belgijska policja weszła do siedziby Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli; policja skonfiskowała komputery - podał we wtorek portal Euractiv powołując się na swoje źrodła.

Belgijscy policjanci dokonali nalotu na pierwsze i trzecie piętro siedziby partii przy Rue du Commerce" – podało źródło, na które powołuje się Euractiv. Chodzi o oszustwa finansowe Według wstępnych informacji policja przejęła komputery "związane z oszustwami finansowymi, w które mają być zamieszani pracownicy EPL".