Jak podał portal Vatican News, Franciszek nakazał uchylenie wszystkich rozporządzeń, które umożliwiają bezpłatne lub przyznawane na korzystnych zasadach korzystanie z nieruchomości należących do Stolicy Apostolskiej. Chodzi o mieszkania w watykańskich kamienicach, w których dotąd kardynałowie i zwierzchnicy urzędów oraz wysokiej rangi pracownicy Kurii Rzymskiej mieszkali bezpłatnie lub płacili za nie niski czynsz, znacznie poniżej ceny rynkowej wynajmu.

Motywy decyzji papieża

W opublikowanym rozporządzeniu wyjaśniono, że decyzja ta została podjęta w obliczu "rosnących zobowiązań", jakich wymaga posługa wobec Kościoła powszechnego i ubogich w "szczególnie poważnej obecnie" sytuacji finansowej.

Stolica Apostolska dysponuje dużą liczbą mieszkań zarówno na terenie Watykanu, jak i Rzymu. Niektóre z tych apartamentów mają po kilkaset metrów kwadratowych. Mieszkają w nich kardynałowie, szefowie i sekretarze dykasterii.

Na mocy nowych przepisów urzędy, do których należą te nieruchomości mają wprowadzić takie same ceny za wynajem, jakie płacą najemcy, którzy nie sprawują żadnych stanowisk w Stolicy Apostolskiej i Państwie Watykańskim. Wcześniej podpisane kontrakty będą obowiązywały do chwili wygaśnięcia ich terminu.

Każdy przypadek zwolnienia z nowych zasad będzie musiał zaaprobować papież.

Z Watykanu Sylwia Wysocka