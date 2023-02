Chodzi o nowelizację rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczegonauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Reklama

Nowelizacja jest konsekwencją podniesienia od 1 stycznia kwoty bazowej dla nauczycieli. W ustawie budżetowej na 2023 r. została ona ustalona w wysokości 3981,55 zł, co oznacza wzrost tzw. średnich wynagrodzeń nauczycieli o 7,8 proc. w stosunku do średnich wynagrodzeń obowiązujących od dnia 1 września 2022 r. Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli implikuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i zależnych od niego dodatków.

Uwzględniono wszystkie trzy stopnie awansu

Załącznikiem do rozporządzenia jest tabela, w której podanych jest 6 stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie trzy stopnie awansu zawodowego nauczycieli, tj. nauczyciel początkujący, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany oraz dwa poziomy wykształcenia.

Reklama

Zgodnie z nią minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowanie pedagogicznym w zależności od stopnia awansu zawodowego wzrasta od 1 stycznia br. o od 266 zł brutto do 326 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia od 1 stycznia br. wynosi 3690 zł brutto (wzrost o 266 zł brutto), nauczyciela mianowanego - 3890 zł brutto (wzrost o 293 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego - 4550 zł (wzrost o 326 zł brutto).

Reklama

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę wśród nauczycieli - to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli.

Pozostali to nauczyciele to osoby z zawodowym tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. Nauczyciele z tych grup zaszeregowania otrzymają podwyżki od 271 zł brutto do 282 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia od 1 stycznia br. wynosi 3600 zł brutto (wzrost o 271 zł brutto), nauczyciela mianowanego - 3700 zł brutto (wzrost o 275 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego - 3960 zł brutto (wzrost o 282 zł brutto).

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, którego minimalną wysokość określa minister edukacji w rozporządzeniu, nauczyciele otrzymują też dodatki do niego. Są one określone w Karcie Nauczyciela. Jest ich kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) – wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Samorządy mogą też przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż wynika z rozporządzenia ministra edukacji.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Ponieważ nauczyciele otrzymują wynagrodzenie na początku miesiąca to wraz z wypłatą marcową, która powinna uwzględnić podwyżkę otrzymają też wyrównanie za styczeń i luty.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka