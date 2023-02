Do końca lutego KE i Pfizer mają przyjąć nowe porozumienie w sprawie szczepionek na koronawirusa. W grę wchodzi również przedłużenie (o niemal 1,5 roku – red.) terminu dostawy. Być może nawet do II połowy 2024 r. – podaje anonimowe źródło Reutersa, który jako pierwszy napisał o sprawie. –Negocjacje trwają – mówi DGP jeden z uczestników rozmów. Według niego szczegóły będą znane w najbliższych tygodniach. Komisji zaczęło zależeć, bo już większość państw członkowskich ma dosyć – mówi kolejny rozmówca. W pierwotnej umowie kraje członkowskie zamówiły miliony szczepionek, a wiadomo, że nie ma szans na ich wykorzystanie.

Sukcesem w tej sprawie nie było tylko to, że producenci szczepionek zgodzili się na zmianę umowy. Ważne jest również, że KE zgodziła się, aby Polska negocjowała osobno, choć kontrakt dotyczył wszystkich państw członkowskich. A to dlatego, że powołaliśmy się na siłę wyższą – czyli wojnę w Ukrainie , która dotknęła finansowo i organizacyjnie głównie Polskę.

Jak pisał DGP, w tym roku do końca lutego wszystkie państwa członkowskie wstrzymały dostawy. Do tego czasu ma powstać aneks do umowy. Jak wynika z pierwszych przecieków, może chodzić o zmniejszenie dostaw w zamian za wyższą kwotę za dawkę. Taką propozycję Pfizer miał złożyć Czechom. Oficjalnego potwierdzenia nie ma.