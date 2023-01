"Awaria mostu w Sobieszewie dotyczy usterki termostatu" - poinformowała na swojej stronie internetowej DRMG. Podkreślono, że ruch samochodowy przebiega bez zakłóceń, natomiast z uwagi na brak możliwości zwodzenia mostu, występują utrudnienia w ruchu większych jednostek pływających.

"Usterkę natychmiast zgłosiliśmy wykonawcy. Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie z zarządcą mostu – GZDiZ i wykonawcą – firmą Metrostav, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu" - zapewniła na stronie internetowej DRMG.

Usuwanie usterki potrwa co najmniej kilka dni.

Most w Sobieszewie, oficjalnie nazwany Mostem 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski, został wybudowany w 2018 roku. Stanowi główny wjazd na Wyspę Sobieszewską i jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 501.

Jest w pełni automatyczny. Jego otwarcie zajmuje ok. 2,5 minuty. Konstrukcja mostu w Sobieszewie to tzw. most niskowodny, który pozwala na swobodne przepływanie pod nim jednostek do 5 metrów wysokości. Większe statki muszą oczekiwać na otwarcie mostu, które odbywa się kilka razy dziennie w określonych godzinach.

Piotr Mirowicz