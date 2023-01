Rzeczniczka Kopalni Ostrawsko-Karwinskich (OKD) Nadia Chattova potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami śmierć jednego z górników. Nie doprecyzowała informacji o liczbie rannych i ich stanie. Na miejsce zdarzenia ze stacji ratownictwa górniczego w Ostrawie wysłano zespół liczący 25 osób, w tym 2 lekarzy. Do wypadku doszło około 1100 metrów pod powierzchnią.

W kopalni pracują też Polacy

Należąca do spółki OKD kopalnia CzSM jest jedyną czynną kopalnią węgla kamiennego w Czechach. Wśród ok. 3 tys. pracowników OKD są także pracownicy kontraktowi z polskich firm. W 2022 r. w OKD doszło do dwóch wypadków śmiertelnych. W 2018 r w wybuchu metanu i pożarze zginęło 13 górników, w tym 12 Polaków. Śledztwo nie wykazało winy człowieka.

Według lokalnych mediów w czwartek w wielu miejscowościach regionu karwińskiego, na terenie którego znajduje się kopalnia CzSM, odczuwano wstrząsy.

Z Pragi Piotr Górecki