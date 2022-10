Tego węgla z importu nie zabraknie, obie spółki realizują wszystkie zamówienia zgodnie z planem. I to sortowanie też jest szybko realizowane, następnie przekazywane na takie zbiorcze zsypiska w kraju, potem na składy - powiedziała Moskwa w poniedziałek w Programie 3 Polskiego Radia.

Węgiel zapewniony?

Premier Mateusz Morawiecki polecił w czerwcu ściąganie węgla dwóm spółkom, które się w tym wyspecjalizowały: PGE Paliwa i Weglokoks.

Na pewno na ten sezon tego węgla nie zabraknie ani w energetyce, ani w cieple, ani w gospodarstwach domowych - zapewniła Moskwa.

Jak mówił w ubiegłym tygodniu szef rządu, PGE Paliwa i Weglokoks "ściągają węgiel z Kolumbii, Indonezji, z innych kierunków i następnie odsiewają ten węgiel, sortują po to, żeby odsiać ten węgiel o większym przekroju po to, żeby on się nadawał do tych pieców, które mogą spalać tylko tego typu węgiel".

W kwietniu br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ustawa wprowadza zakaz przywozu do Polski i tranzytu przez terytorium naszego kraju węgla i koksu pochodzących z Rosji i Białorusi.

Autorka: Aneta Oksiuta