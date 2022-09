Piątkowe cięcie nastąpiło w momencie, gdy inflacja - jak napisano w komunikacie - w całym kraju spowalnia, a objętej sankcjami gospodarce grozi załamanie. Tańsze stopy procentowe mają ułatwić rosyjskim przedsiębiorcom uzyskiwanie kredytów.

Reklama

W komunikacie prasowym Bank Centralny Rosji poinformował, że obniżył główną stopę, ponieważ - jak stwierdzono w komunikacie - ceny konsumpcyjne pozostają niskie.

W ubiegłym tygodniu - podaje "Moscow Times" - inflacja wyniosła 14,1 proc., a do końca roku spodziewany jest jej dalszy spadek do 11-13 proc. To i tak znacznie powyżej zamierzonego celu 5-7 proc. do 2023 roku.

"Otoczenie zewnętrzne dla rosyjskiej gospodarki pozostaje trudne i znacznie ogranicza działalność gospodarczą" - napisano w komunikacie Banku Centralnego Rosji.

Reklama

Kolejne posiedzenie w sprawie ustalania stawek zaplanowano na 28 października.