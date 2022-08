Nie możemy (...) okazać żadnej słabości, żadnego ducha kompromisu, ponieważ chodzi o naszą wolność, wolność wszystkich i pokój we wszystkich częściach globu – oświadczył.

Reklama

Niezmienne wsparcie Ukrainy

Europejczycy są gotowi wspierać walkę Ukrainy w dłuższej perspektywie – zapewnił Macron prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego.

Z kolei szefowa francuskiego MSZ Catherine Colonna rozmawiała we wtorek telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem na temat wysłania misji eksperckiej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze.

Reklama

Zagrożenie jądrowe

"Minister podkreśliła zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego, związane z zajęciem elektrowni przez rosyjskie siły zbrojne. Wyraziła poparcie Francji dla szybkiego rozmieszczenia misji eksperckiej MAEA, zgodnie z zaleceniami jej dyrektora generalnego i z pełnym poszanowaniem suwerenności Ukrainy" – napisało w komunikacie francuskie MSZ.

Reklama

Colonna "odnotowała potwierdzenie przez Rosję porozumienia w tej sprawie oraz zobowiązanie Rosji do powstrzymania się od wszelkich działań, mogących zagrozić bezpieczeństwu tej misji" – dodano w komunikacie.

Minister przypomniała także ”o determinacji Francji w kontynuowaniu wsparcia dla Ukrainy w obliczu bezprawnego i nieuzasadnionego charakteru rosyjskiej agresji”.

Z Paryża Katarzyna Stańko